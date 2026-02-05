「気持ちの良いジジイ達」木梨憲武、豪華な還暦ショット公開！ 「バカ息子と半ズボンが還暦ですか！」
お笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武さんは2月5日、自身のInstagramを更新。豪華な集合写真を公開しました。
【写真】木梨憲武の豪華過ぎる集合写真
芸能界を盛り上げ続けるレジェンドたちが集結した、華やかなお祝いの様子にファンからは、「還暦おめでとうございます」「本当に素敵な写真だぁー」「気持ちの良いジジイ達」「すっごいイイ顔してる〜」「バカ息子と半ズボンが還暦ですか！テレビでも毎回元気ですしさすが若々しいですね〜」など、祝福の声が多数上がっています。
(文:五六七 八千代)
【写真】木梨憲武の豪華過ぎる集合写真
「すっごいイイ顔してる〜」木梨さんは「私たちの仲間はみんな楽しい60歳超え！！PEACE&MAHALO！」とつづり、2枚の写真を公開。タレントの長嶋一茂さんと勝俣州和さんの還暦をお祝いするパーティーの様子です。1枚目には長嶋さん、2枚目には勝俣さんが主役として登場し、2人ともお祝いの赤いちゃんちゃんこをバッチリ着こなした笑顔のショットを披露しています。
「みなさん、楽しそう」木梨さんは、1月28日にもお笑いタレント・所ジョージさんの誕生日をお祝いする様子を公開。会場には数多くの芸能人が集結しており、木梨さんと所さんの深い絆が感じられる仲むつまじいツーショットも披露しました。コメントでは「ステキなお仲間」「皆さんとお祝い嬉しいですね」「みなさん、楽しそう」などの声が集まっています。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)