性悪の偽聖女と聞いていたけれど…？ 報告書の内容と令嬢の第一印象が嚙み合わない／追放された騎士好き聖女は今日も幸せ
『追放された騎士好き聖女は今日も幸せ』（土橋朱里：漫画、結生まひろ：原作/主婦と生活社）第3回【全8回】
【漫画】『追放された騎士好き聖女は今日も幸せ』を第1回から読む
偽聖女の疑惑をかけられ、王子から婚約破棄された伯爵令嬢・シベル。さらに、魔物が多く発生する辺境の地へ追放、騎士団寮で働くよう言い渡されるが、彼女はその処分に人生最大の喜びを感じていた。なぜならシベルは筋肉が…いや、騎士様が大好きなのだった！ 騎士団寮で出迎えてくれたのは、鍛え上げられた筋肉で高身長の騎士団長・レオ。「これは神様のご褒美…？」よこしまな気持ちと憧れを秘めながら、シベルの新しい日常が始まる――。理想の筋肉に囲まれて過ごす“推し活”ドリームライフ『追放された騎士好き聖女は今日も幸せ』を好評につき再連載！ 期間限定で新たなエピソードも追加してお届けします。
