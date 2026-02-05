使いやすさ◎なのにお手頃！イマドキガールがおすすめする【冬アウター】特集

寒い日はあたたかさ優先…でも可愛さも諦めたくない！そこで今回は、おしゃれも機能性も両立できちゃう冬アウターを、Ray♥Influencerの私物から2点セレクト♡ デートにもおでかけにも頼れるうえに、着回し力も写真映えもばっちり。どっちも欲張りたい人は、ぜひチェックしてみて。

LOVE BUZZ ITEM vol.48 THEME：お気に入りの冬アウター Ray♥Campus GirlとRay♥Influencerの連載企画。今回は、冬の相棒ともいえるアウターのなかから、彼女たちの一番のお気に入りをご紹介。 ファーやボアなど、今季、イマドキガールズたちに人気のアウターも見えてきました。

Check! Ray♥Influencer・mao 海外旅行が大好き♡ 渡韓歴10年以上のVlog系インフルエンサー Instagram：@optimusmao クラシカルレディになれるジャケットコート 「ILY BROWNの店舗でひと目惚れをしたシャギー素材のアウター。ゆるっと着られるオーバーサイズなシルエットが可愛くて、使いやすい！絶妙なキャメルブラウンなので、ガーリーにもカジュアルにも着こなせるのが優秀」

Check! Ray♥Influencer・土田小雪 海外トレンドに敏感なミス青山2024ファイナリスト Instagram：@koyuki_tsuchida ボリュームたっぷりの上質なファーにひと目惚れ 「韓国ブランド・Sinoonのファーコート。いつも通っている美容師さんが着ているのを見て、即ポチりました♡ あたたかいので、一日中外にいるような寒い日でも頼れる存在。これだけのクオリティーで価格は2万円前後なんです」 ※掲載アイテムはすべて本人私物です。

Ray編集部 エディター 草野咲来

土田 小雪