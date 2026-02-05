シンプルで使いやすい「なんどでも履き回せる」ZARAのシューズ「価格もかわいい」名品
ZARAで見つかる「年中活躍する」シューズ
使いやすいシンプルなアイテムから気分を変える「ちょっと派手」なアイテムが豊富なZARA。パンプスやサンダルなどのシューズを中心に、10,000円台やそれ以下の価格で手にとれる「見た目もプライスもかわいい」オススメをご紹介！
稼働率の高い黒のピンヒール
黒エナメルパンプス 6,590円／ZARA（ザラ カスタマーサービス）
使い回しやすい細ヒール＋先細トゥの究極シンプルな一足。エナメル加工をほどこしたツヤ感のある黒なら、簡単にキレイな印象がそなわり、合わせる服を選ばない。
知性をかもす端正なマットレザー
ブラックメリージェーン（1.2） 6,590円／ZARA（ザラ カスタマーサービス） マットな質感のレザーかつスクエアカットのアッパーでスマートに。ストラップは長さ調節が可能。
ひかえめな光沢を添えるサテン生地
ピンクサテンメリージェーン（0.7） 6,590円／ZARA（ザラ カスタマーサービス） 肌なじみのいいピンクベージュ。サテン素材でクラス感を添えれば、「足元でピンク」もキレイなイメージで合わせられる。密着度の高い幅太ゴムのストラップ。
