【奈良競輪 G3春日賞争覇戦】松井宏佑が捲って白星 「落ち着いていた。最後まで踏めている」
2026年2月5日 21時16分 スポニチアネックス

奈良競輪場のG3「春日賞争覇戦」が開幕した。

初日特選は取鳥雄吾と三谷竜生が激しく踏み合う中、松井宏佑（33＝神奈川）が冷静な組み立てから捲って勝ち切った。

「結構、前で激しくやっていたので、ためて一発狙いでいこうと思った。いい感じに踏めたし落ち着いていた。最後まで踏めているし調子自体は悪くない」

何といっても昨年の覇者。二次予選でも勝負強さを発揮する。