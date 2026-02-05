ファンとともに作られた意欲作！

ダイハツ工業の100％子会社である「ダイハツビジネスサポートセンター（DBC）」からユニークな商品が発売されました。

それが「ムーヴ キャンバス 初音ミク エディション（以下、ミクキャンバス2）」です。

【画像】超カッコいい！ これがダイハツの「“初音ミク”エディション」です！ 画像で見る（30枚以上）

ミクキャンバス2は、ダイハツの軽ハイトワゴン「ムーヴ キャンバス」に後付け可能なDBCオリジナルアクセサリーパーツで、ダイハツ純正アクセサリーという扱いではないものの、ムーヴキャンバス専用に設計されており、ダイハツ販売店とAmazonサイトで発売されます。

ミクキャンバス2のテーマには「ピクニック」を掲げ、「身近な非日常で、親しい友人と過ごす時間を楽しんでほしい。そこへミクキャンバス2で出かけてほしい」といった想いが込められています。

デザインコンセプトとして「日常に溶け込むさりげなさ」および「プライベート空間での没入感」を両立が挙げています。

外装は、日常に溶け込む「さりげない初音ミク感」をコンセプトとし、普段使いしやすいシンプルで控えめな主張でありながら、初音ミクファン同士には瞬時に伝わるデザインを専用デカールや専用エンブレムで表現したアイテムを展開。

外装は、フードストライプ／フロントフェンダーエンブレム／ドアミラーストライプ／フロントドアストライプ（左／助手席側）／フロントドアストライプ（右／運転席側）／リアクォーターウィンドゥストライプ（左右）／給油口デカール／リアフェンダーストライプ／バックドアエンブレム／ホイールデカールセット（1台分）の全10アイテムがセットで用意されます。

そして内装は、「乗るたびワクワクする初音ミク要素満載のプライベート空間」をコンセプトとし、初音ミク要素を徹底して盛り込み、オーナーだけが独占できるプライベート空間をシートカバーやインテリアパネルセットなどで表現しています。

具体的には、ハンドルカバー／シフトレバーカバー／シートベルトパッド（2個入り）／シートカバー／インテリアパネルセット（10インチナビ対応）の全5アイテムとなります。

今回、注目すべきポイントとして「ファンとともにつくる」という企画コンセプトが挙げられます。

これまでも「タフト」向けなどいくつかのモデルでおこなわれ、今回第5弾となる同企画ですが、ミクキャンバス2では4つの取り組みを行っています。

1つめは「初音ミク衣装を一般公募」であり、歴代の用品パッケージでは、初音ミクの象徴とされる「V2」の衣装モチーフをベースにデザインしていましたが、今回は一般のファンから公募・選定した初音ミク衣装をもとにデザインしている点が特徴です。

2つめは「ファンミーティング＆ファンアンケートにてデザインの意見交換」です。

デザインを進めるにあたり、DBCと初音ミクファンによるオンラインミーティングやファンアンケートを通じて、意見を幅広く集めたものがデザインへと反映したといいます。

3つめは「テーマ”ピクニック”の世界観をビジュアル化」。用品パッケージを装着したムーヴキャンバスとともに、今回のメインビジュアルとなる初音ミクを、人気絵師であるnecomi氏に依頼して「ピクニック」のテーマに沿った楽しさを感じる世界観で表現しています。

4つめは「初音ミク公式イベントに実車を展示し、高い反響を獲得」している点です。

2025年8月に開催された初音ミク公式イベント「マジカルミライ2025」においてミクキャンバス2コンセプトカーを展示し、1100組を超える来場者に乗車体験を提供し、現場での歓喜の声や高い反響を得ています。

なお、ミクキャンバス2にはいくつかの条件があります（推奨を含む）。

まず、装着可能ベース車両は「ムーヴ キャンバス Gターボ「または「G」（LA850/860S型）です。

なお、ムーヴ キャンバス「X」グレードは、「ホイールデカールセット(1台分)」「インテリアパネルセット(10インチナビ対応)」の部品については車両構造上の理由により装着不可となっているので注意が必要です。

推奨のボディカラーは、「シャイニングホワイトパール×ファインミントメタリック」です。

仕様上、上記ボディカラー以外でも商品は装着可能ではあるものの、キャラクターの特性やコンセプトを表現するために、上記ボディカラーとの相性が良いでしょう。

参考価格は25万6300円（消費税込み）。前述の通り。全国のダイハツディーラーおよびAmazonにて入手が可能です。

ミクキャンバス2についてディーラーに寄せられている反響について、2025年12月下旬に首都圏のダイハツディーラーへ問い合わせてみました。

「お問い合わせはありますが、Amazonで入手可能だからなのか……当店で装着した事例はまだないんです。

でも、ショールームに実車を展示したら反響があるかなと思いますね。

良い意味で初音ミクっぽさを前面に押し出していないので、『カワイイ』という理由でご購入される方がいらっしゃるはずです」

他のダイハツディーラーにも聞いてみました。

「いわゆる『痛車』なのかなと思っていたんですが、アイテムの色合いやデザインがクルマのキャラクターにすごくマッチしている印象です。

すべてをコンプリートするのではなく、このなかから気に入ったアイテムを選んで装着しても良さそうな気がします。

当店ではこれらのアイテムが売れたという話は聞かないのですが、もしかしたら、初音ミクのファンの方以外は商品の存在をご存じないお客様がいらっしゃるかもしれません」

外装のデザインの特長でもある「普段使いしやすいシンプルで控えめな主張でありながら、初音ミクファン同士には瞬時に伝わるデザインを専用デカールや専用エンブレムで表現」が絶妙なバランスで仕上がっているように感じます。

メーカーとファンが力を合わせて世に送り出したカー用品だけに、より多くの人に知られることでさらなる反響が巻き起こるかもしれません。今後の展開にも注目です。