＜義母は寂しい？＞旦那が実家に顔を出さない。仕事だからと伝えたけど、義母の気に障ったらしく…
旦那さんが自分の実家に行かなかったり、親と顔を合わせる機会が少ないと、義両親であってもママが心配になることがあるようです。ママスタコミュニティに、こんな投稿がありました。
『旦那は仕事が多忙なこともあり、めったに自分の実家に顔を出さない。義母が家にきて私と子どもたちとランチをするので、それでいいと思っていた。でもこの前義母が、「◯◯（旦那）はまったく顔を出さない……」と不満そうに言っていたので、仕事が忙しいと説明。私が、うちの子たちが将来結婚したり、自立して実家に帰ってこなくても構わないと言ったら義母の気に障ったらしく、友達の息子は週に1度家にきてご飯を食べて帰るし、そんなことはないと言われた。やはり母親は実の息子に会いたいものなのかな』
自立した息子とは頻繁に会わなくていい
『私は61歳で息子は結婚して隣県に住んでいるけれど、会うのは年に2回ぐらいだよ。しかも用事があるときだけ。そんなものだと思う。でもその方が家族が無事に生活しているのだなと安心するよ。もう独立したのだしね』
『世帯が違うのだから親だの子だの言わず、それなりの薄い交流でいいタイプです』
息子が結婚や自立などで家を出たのであれば、その後は頻繁に家に帰ってこなくてもいいという意見も見られます。息子さんの帰省が嬉しくないわけではないのでしょうが、ママたちも都合を合わせるなど面倒さを感じるのかもしれません。また家に帰ってくる用事がないということは、自分の家で問題なく過ごせているということ。「連絡がないのはトラブルがない証拠」と考えると、やりとりは最小限でもよい場合もありそうです。
考え方はそれぞれ。義母に寄り添ってあげて
『投稿者さんとお義母さんの思いは違うのに、いちいち難癖つけなくていいんじゃない？ しかも実の親子の話なのに。「そうですね、話しておきます」でいいのよ』
『そういうときは「そうですね。私からも言っておきますね」くらい軽く答えておけばいいんじゃない？ 私はそう思わないと言われても、お義母さんはそうじゃないのだし』
投稿者さんは息子さんが自立した後、あまり家に帰ってこなくてもいいと思っています。それを義母にも伝えていますが、義母は違う考えですね。知り合いが羨ましいようなことも言っていますから、ここは義母の気持ちを考えた発言をした方がよかったのではないでしょうか。息子と会えずに寂しがっている義母に、追い打ちをかけるような言葉だったのかもしれませんね。
息子から「大切に思われたい」気持ちかも
『息子に関心を持ってもらえないことを思い知らされるのがツラいのでは？ 年1回でも顔を出しておけばいいのに』
『高齢者は現役世代と違い、社会との繋がりが少なくなるでしょ？ そうすると、自分の居場所がないように感じたり、存在意義を確認しにくくなるんじゃないかな。自分を大切に扱ってくれる、忘れないでいてくれるという安心感がほしいのだよ。「◯◯さん家は……」と具体例を出してくるのは、自分もそうしてほしいと望んでいる証拠』
息子に会いたい気持ちの背景には、母親として大切にされているのだろうかという不安があるのかもしれません。もしかしたら「息子に忘れられているのかも」という心配があり、それを否定するために会いたいと思っている可能性もあります。知り合いの話もしていますから、自分も息子とそのような関係でいたいと望んでいることがわかります。
義母と旦那さんのためにできることは
『義母は旦那が休みの日に家にくることはできないの？ 年中無休じゃないだろうし。仕事の日しか義母が休めないというわけでもないのでは？』
『自分の都合のいいときに、少しくらい顔を出したら？ とは思う。実家に年単位でしか顔を出さないのは、義母も寂しいだろうと思うよ』
投稿者さんは義母に対して少々キツいことも言っていますが、息子である旦那さんに会わせたい気持ちもあるでしょう。旦那さんに、休みの日には実家に行くように話すこともできそうですね。また義母がくるタイミングを旦那さんが休みの日にしてもらうなど、スケジュールの調整をするのもよさそう。義母と旦那さんの間に入るのは大変かもしれませんが、投稿者さんにしかできないこともあるのではないでしょうか。2人の気持ちを汲みつつ、どうにか会えるようにしてあげられるといいですね。