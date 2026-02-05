¡Ö¤³¤ó¤Ê´é¤ä¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¡×à¶âÈ¬ÀèÀ¸á¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é19Ç¯¡Ä¥¢¥á¥ê¥«ºß½»33ºÐ¹úÆá¼®Î¤¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¾¯¤·¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡©¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤Ê¤¢¡×¾®Åç½¨É×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
à¥Ç¥¹¥¹¥È2á¤Ë¥ì¥¤¥Ë¡¼Ìò¤Ç½Ð±é
¡¡¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡Ö¥á¥¿¥ë¥®¥¢¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¾®Åç½¨É×¤¬¸ø³«¤·¤¿¹ñºÝÇÉ½÷Í¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®Åç¤Î²£¤Ç¡¢ºòÇ¯È¯Çä¤·¤¿¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¡ÖDEATH STRANDING 2: ON THE BEACH¡×¤Î¥µ¥ó¥È¥é¥ì¥³¡¼¥É¤ò¼ê¤Ë¡¢¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ÇÀå¤ò½Ð¤·¤ª¤É¤±¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥ì¥¤¥Ë¡¼¡×Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë½÷Í¥¤Î¹úÆá¼®Î¤(¤¯¤Ä¤Ê¡¦¤·¤ª¤ê¡¢33)¡£ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö5Ç¯Á°¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Î¹úÆá¤È¼Ì¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹úÆá¤Î¶á±Æ¤Ë¤Ï¡Ö¹úÆá¤µ¤ó¡ª¤¤¤Þ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡×¡Ö¥ì¥¤¥Ë¡¼¤À¡ª¡×¡Ö¾¯¤·¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡©¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê´é¤ä¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤Ê¤¢¡×¡Ö¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¤ÎÂ³ÊÔ¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢½Ð¿È¤Î¹úÆá¤Ï2006Ç¯¤ËÂè11²óÁ´ÆüËÜ¹ñÌ±ÅªÈþ¾¯½÷¥³¥ó¥Æ¥¹¥È(¥ª¥¹¥«¡¼¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¼çºÅ)¤Ç¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢07Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ö3Ç¯BÁÈ¶âÈ¬ÀèÀ¸¡×(TBS)¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£08Ç¯¤Ë¤Ï¹¾ºê¥°¥ê¥³¡ÖÂè50Âå¥Ý¥Ã¥¡¼¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£19Ç¯¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤òÂà¼Ò¤·¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ø¤ÈµòÅÀ¤ò°Ü¤·¤¿¡£Netflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¡ÁÀ»°è¡Á¡×(23Ç¯)¤ä¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¡Ö¥Ç¥Ã¥È¥×¡¼¥ë2¡×(18Ç¯)¤Ç±é¤¸¤¿¥æ¥¥ªÌò¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£