¡¡À¾Éð¤ÎÃçÅÄ·Ä²ðÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¡áÊ¡²¬»Ô½Ð¿È¡á¤¬5Æü¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ö¥é¥°¥¶¥¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2026µÜºê¡×¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ë¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£µÜºê¸©ÆüÆî»Ô¤Ç¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç´À¤òÎ®¤¹ÃçÅÄ¤Ï¡Öµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ê»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡Ë¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¸«¤Æ¡¢´¶¤¸¤ÆÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤òµÛ¼ý¤·¤¿¤¤¡×¤È»î¹ç¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éÀ¾Éð¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î60»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£°ÜÀÒ2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤ÏÄê°ÌÃÖÃ¥¼è¤òÁÀ¤¦¡£Æâ³°Ìî¤ò¼é¤ì¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼À¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Î¾ÂÇ¤Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤È½ÓÂ¤âÂç¤¤ÊÉð´ï¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢Áö¹¶¼é¤Ë½¨¤Ç¤ëÀº±Ô¤¬¤½¤í¤¦ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤é¤«¤é¡¢ìÅÍß¤ËÂ¿¤¯¤ò³Ø¤ÓÈôÌö¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë³Ð¸ç¤À¡£¡Ê¾å²¬¿¿Î¤¹¾¡Ë