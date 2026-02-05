この春も続く広島駅周辺の変化。エールエールヒロシマが3月にリニューアルオープンするのを前に、見学会が開かれました。



広島駅に乗り入れる路面電車を目の前に眺めることができます。見学会が行われたのは、「エールエールA館」から「エールエールヒロシマ」へと生まれ変わる施設の2階通路です。地元町内会などおよそ100人が参加しました。広島駅ビル「ミナモア」の2階とつながるペデストリアンデッキからエールエールヒロシマの中を抜けると、バス降り場のある猿猴川の河川敷へと降りることができるようになります。





■参加者「とても素敵な通路が出来てまして駅で電車に乗ったり下りたりするのも便利になったし傘がいらないのがいいかなと思って」■松原町 中村興夫町内会長「年々きれいに、にぎやかになってきておりまして、松原町に住んでいるわれわれは 非常に喜んでおります」3月5日、ペデストリアンデッキやエールエールヒロシマに入る福屋広島駅前店の2階フロアと合わせてオープンする予定です。あらためて、2月5日にお披露目された「エールエールヒロシマ」2階通路の位置を確認しましょう。「エールエールヒロシマ」の2階、北側はペデストリアンデッキで広島駅ビル「ミナモア」の2階とつながります。南側は猿猴川の河川敷へ下りられるようになります。このルートの開通に合わせて、福屋広島駅前店のリニューアルも続きます。3月5日には2階と3階が、4月上旬には1階のファッションフロアがオープン。そして4月下旬の11階のレストランフロアで、3年にわたる改装がいよいよ完成します。2月5日に発表された1階に入るテナントは、バナナリパブリックやマッキントッシュフィロソフィーなど。6店舗がニューオープンです。4月下旬にオープンする11階のレストランフロアは駅前スカイダイニングと名付け、広島初出店のラーメン店など気軽に楽しめるグルメがそろいます。【2026年2月5日放送】