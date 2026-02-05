人気キャラクター「LABUBU（ラブブ）」を手がける中国のおもちゃメーカー「POP MART (ポップマート)」の日本法人が5日、公式Xを更新。偽造品のラブブの3Dシールがオンラインショップや実店舗で販売されているとして注意喚起した。

同Xで「現在、LABUBU(THE MONSTERS)含むPOP MARTのIP(IntellectualProperty、知的財産)を使用した3Dシールが、各種オンラインショップおよび実店舗にて販売されていることを確認しております」と報告し、「Amazon、楽天、Yahoo!ショッピング等を含む各種販売チャネルにおいて確認されているPOP MARTのIPの3Dシールは、当社が製造・販売した正規品ではございません」と強調した。

続けて「当該3Dシールはすべて偽造品であり、当社の知的財産権を侵害する商品となります。また、これらの商品は正当な輸入手続きや品質・安全に関する検査を経ていないため、有害物質が含まれている可能性もございます」と指摘した。

そして、ユーザーに向けて「お客様におかれましては、誤ってご購入されることのないよう、十分ご注意くださいますようお願い申し上げます」と注意を呼びかけた。