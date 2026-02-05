9歳・永尾柚乃が「お知らせです」→激変 高校制服姿＆ピンク髪に驚きの声「気づかなかったー」
俳優の永尾柚乃（9）が、5日までに自身のXを更新し、ピンク髪＆高校制服姿の新ビジュアルを披露した。
【写真】「似合うね」…永尾柚乃が激変 高校制服＆ピンク髪のビジュアル
永尾は、「週刊少年ジャンプ」連載の人気ギャグ漫画を実写映画化した『高校生家族』に出演決定。香取慎吾、仲里依紗、齋藤潤、そして永尾が家族を演じ、劇中では全員が高校生になる。
永尾は、小学生離れした優れた知能で高校に飛び級入学することになった春香役。ビジュアルでは、ブレザーの高校制服姿に身を包み、インパクトあるピンクヘアを披露している。
Xでは「お知らせです」と同作への出演を発表。写真を添えて「2026年秋以降全国公開予定です ぜひ観ていただけたらうれしいです」と呼びかけた。
ファンからは「柚乃ちゃんピンクの髪の毛も似合うね」「もう設定も面白そうだし、柚乃ちゃんのピンクの髪に制服もかわいくて、楽しみすぎます！」「柚乃ちゃんって気づかなかったー」など驚きとともに、期待が高まっている。
【写真】「似合うね」…永尾柚乃が激変 高校制服＆ピンク髪のビジュアル
永尾は、「週刊少年ジャンプ」連載の人気ギャグ漫画を実写映画化した『高校生家族』に出演決定。香取慎吾、仲里依紗、齋藤潤、そして永尾が家族を演じ、劇中では全員が高校生になる。
永尾は、小学生離れした優れた知能で高校に飛び級入学することになった春香役。ビジュアルでは、ブレザーの高校制服姿に身を包み、インパクトあるピンクヘアを披露している。
Xでは「お知らせです」と同作への出演を発表。写真を添えて「2026年秋以降全国公開予定です ぜひ観ていただけたらうれしいです」と呼びかけた。
ファンからは「柚乃ちゃんピンクの髪の毛も似合うね」「もう設定も面白そうだし、柚乃ちゃんのピンクの髪に制服もかわいくて、楽しみすぎます！」「柚乃ちゃんって気づかなかったー」など驚きとともに、期待が高まっている。