歌手の華原朋美さん（51）が2026年2月1日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。

南野陽子に会って「可愛すぎて震えました」

華原さんは、「昨日の記念写真でーす」といい、ボーダーのトップスにロングスカート姿のショットを含む3枚の写真を投稿。「メークもお洋服も可愛い 楽しかったです」「武田真治さんのサックス演奏は本当に素晴らしすぎて最高でした ありがとうございました」と感謝をつづった。

ほかに、「なんのちゃん（南野陽子さん）が見にきてくれました 可愛すぎて震えました」とのことで、「今度、朋ちゃんと色んなお話しよーねって言ってもらった LINE交換もしちゃった 嬉しすぎーーーーー」と喜びをあらわにした。

インスタグラムに投稿された写真では、ネイビーとホワイトのボーダーのトップスに、黒のロングスカートを着用。トップスにはオフホワイトのつけ襟を合わせ、スカートはボリュームのある二段のティアードスカートになっている。髪飾りをつけて、笑顔のショットを披露した。

華原さんは1月26日にインスタグラムで、ショートヘアにイメチェンしたことを報告、話題を集めた。