県内では今年に入り4日までに火事が52件と1日1件以上のペースで発生しています。この時期は暖房器具を使う機会が増え、空気が乾燥することで火事が発生しやするなることから特に注意が必要です。



音を立てて崩れ落ちる住宅。焼け跡から2人の遺体が見つかった上田市の火事。



3人の遺体が見つかった東御市の住宅火災はこたつの豆炭から火が燃え広がったとみられています。





県内では今年に入り４日までに「52件」の火事が発生し、11人が亡くなっています。長野市消防局予防課 松澤容佑 主査「暖房器具を使用する冬の時期そして空気が乾燥したり強い風が吹くこれからの時期は火災が増える傾向にあります」火事が起きやすいとされる気象の要因は“少雨”による“乾燥”です。長野地方気象台によりますと１月、県内の観測地点、代表5地点ではいずれも雨の降る量が平年を大きく下回っています。特に諏訪や佐久などでは先月1か月間、観測史上、最も雨が降りませんでした。長野地方気象台 松沢裕次 気象情報官「冬でも通ることがある南岸低気圧による雪が一度もなかったことが原因です。この先1か月程度も冬型の気圧配置となりやすく、引き続き乾燥には2月も注意が必要です」これは札幌市消防局の実験映像。左が春の乾燥した環境、右が夏場の湿度の高い環境を再現しています。枯れ草の上にたばこを置き、燃え広がるまでの時間を測っています。左の乾燥した環境下では3分半ほどで火の手が上がるのに対し、右の湿度の高い環境下では火が上がるまで10分以上かかりました。長野市消防局予防課 松澤容佑 主査「煙も大変危険です。火災で亡くなった方のうち3割程度が煙を吸ったことによって亡くなっています」リポート「こちらのARゴーグルを使って住宅火災を視覚的に体験してみたいと思います。部屋の上の方に煙が充満してきています。もう目の前にも煙が広がってきました。思ったよりも煙が広がるスピード非常に早いです。どうしたらいいかわからないようなパニック状態になってしまいます。私の周りはかなり煙に覆われていて非常に焦るんですが体勢を低くしますと床が見えたり、人の足も見えます。体勢を低くすると前も少し見やすくなるので火災が起きた際は低い体勢になることの大切さを感じます」リポート「体験してみると本当にリアルで実際の煙に包まれているような感覚でした。非常に怖いですね」長野市消防局予防課 松澤容佑 主査「怖い。まさにその通りだと思います。実際の火災の時は煙を吸ってしまう恐れがある。火災の時は姿勢を低くしてハンカチやタオルを鼻・口のところ当てて避難をするようにお願いしたい」建物火災の主な原因はコンロやたばこ・ストーブです。長野市消防局予防課 松澤容佑 主査「建物火災を防ぐポイントとしては火から目を離さない。タバコは完全に消火してから捨てる。ストーブの付近に燃えやすいものを置かない。このようなことに気をつけていただきたいと思います」