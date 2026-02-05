５日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に、料理愛好家の平野レミと、長男でミュージシャンの和田唱が初めての親子共演で出演。幼少期の唱が黒柳を独特なニックネームで呼んでいたエピソードが明かされ、黒柳が唱を「天才的だと思う」と絶賛した。

黒柳は平野の夫で２０１９年に亡くなったイラストレーターの和田誠さんとも親交があり、生まれたばかりの唱を抱っこしていたという。「私のこと『レロレロ』って呼んでたのよね」と幼少期の唱の思い出を明かした。

これを聞いた唱が「テレビの徹子さんを見ると、まだしゃべれない頃ですよ、レロレロレロレロって（言っていた）」と返すと、黒柳は「私のことをレロレロって言うのすごいと思うのネーミングとして。だって私のしゃべり方、レロレロだもんね。天才的だなと思いますよ」と絶賛した。

ロックバンド「ＴＲＩＣＥＲＡＴＯＰＳ」（トライセラトップス）のボーカルをつとめるが、現在はソロ活動中。妻は女優の上野樹里だ。これまでも出演のオファーはあったが、同番組への出演はこれが初。断ってきたオファーを受けた理由を問われると、「ロックバンドやってる身としては、ロックのイメージと母のキャラクターというのが乖離（かいり）を感じてしまいまして。一緒に出るのはいかがなものかとずっとブレーキがかかってました。さすがにこの年齢になりますと、自分のルーツといいますか、自分自身を受け入れるといいますか」と返答。

同番組は５０周年を迎えたが、唱が現在５０歳。「あなたが生まれた年からずっとやってたんだもんね」と黒柳も感慨深げだった。

最後に黒柳が「お母さんに直してもらいたいところはある？」と質問すると、「基本的にはないんだけど、昔はいっぱいあったけど…今はアレだな、包丁でなんんでも切るところだな」と唱。「荷物が届くでしょ、包丁は食材を切るものなのに、段ボール（の梱包を）をバババッと全部包丁で切るんですよ」と平野の自宅での様子を挙げた。

すると、これを聞いた黒柳が「私も包丁で切りますよ」と平然と返し、唱はタジタジ。爆笑＆大盛り上がりの親子出演となっていた。