元気になっているなら…と、占い依存を止めなかったことで、
気づけば義母は一人の占い師にどっぷりハマっていました。

とはいえ、占いを通じてできた友達と温泉旅行に行くなど、
以前とは比べものにならないくらい活動的に。

夫婦は心配しながらも見守ることにしたのですが、事態は悪化していくのです…。

