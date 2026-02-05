ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「この贈り物…何？」義母から送られてきた品物が怪しすぎる…これっ… 「この贈り物…何？」義母から送られてきた品物が怪しすぎる…これっていくらで買ったの!? 「この贈り物…何？」義母から送られてきた品物が怪しすぎる…これっていくらで買ったの!? 2026年2月5日 20時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 元気になっているなら…と、占い依存を止めなかったことで、気づけば義母は一人の占い師にどっぷりハマっていました。とはいえ、占いを通じてできた友達と温泉旅行に行くなど、以前とは比べものにならないくらい活動的に。夫婦は心配しながらも見守ることにしたのですが、事態は悪化していくのです…。＞＞【まんが】占いにハマる義母 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】占いにハマる義母 孤独な日常…不倫がバレて家庭も会社も居場所を失った男の末路【搾取され夫が家庭を裏切った理由 Vol.80】 彼氏の本音…「自分のことしか考えない…人の気持ちを想像した方がいい」元に戻れない理由【年下の同僚からフキハラされた話 Vol.137】