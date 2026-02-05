認知症の男性にマンションの所有権をおよそ8倍の価格で購入させて現金をだまし取ったとして、不動産販売会社の元社員の男が逮捕されました。

■認知症男性にマンション一室を「8倍」で購入させたか

認知症の高齢男性の判断力が低下していることにつけ込み、金をだまし取った準詐欺の疑いで逮捕されたのは、富塚健二容疑者（39）です。不動産販売会社の元社員で、使った手口は不動産の売買契約でした。

警察によりますと、富塚容疑者が勤める会社は埼玉県にあるマンションの一室を375万円で購入。それを2023年、富塚容疑者が仲間と共に千葉県に住む当時84歳の男性に販売する際、販売価格をおよそ8倍に設定したといいます。

他の人との共同所有として、男性から現金およそ2000万円をだまし取った疑いがもたれています。

関係者によりますと、部屋には当時すでに賃貸契約を結んだ住人がいましたが、男性は所有者であれば受け取る家賃や鍵を一切受け取っていなかったといいます。

■自宅に上がり込み…ネットバンキングで送金させたか

男性は認知症で、当時一人暮らしをしていたということです。今回、事件が発覚したきっかけは、離れて暮らす息子の警察への相談でした。

被害男性（84）の息子

「父親の口座から身に覚えのない出金がある」

男性は息子に通帳や印鑑、キャッシュカードなどを預けていたといいますが、契約の半年ほど後に、息子が金の動きに気づいたといいます。どうやって、口座から金が出されたのでしょうか。

捜査関係者によりますと、富塚容疑者らは男性の一人暮らしの自宅に上がり込んだということです。男性が持っている口座のインターネットバンキングを登録させ、送金させたとみられています。

今回は、登録に通帳や印鑑などの必要がないインターネットバンキングが悪用された形です。

男性が購入した部屋は、さらに面識のない2人の高齢女性とあわせて3人の共同所有となっていて、警察は、この2人の女性についても富塚容疑者らに高額で契約させられたとみています。

■不動産詐欺グループか

被害に遭った男性の親族は、不動産販売会社に対し金の返還などを求めて民事裁判を起こしました。そこでは…

被害に遭った認知症の男性

「インターネットバンキングとか、スマホの操作とか何のことかわかりません。埼玉のマンションを買ったということも、心当たりがありません。そんなもの、いらないです」

民事裁判では、著しく高額な取引で、不動産会社は男性の能力が相当程度低下していることを十分認識していたと考えられるとして、全額を返金することなどを命じました。

警察の調べに対し、富塚容疑者は黙秘しているということです。

当時、勤めていたのは「N-Nine」という不動産販売会社です。捜査関係者によりますと、この会社は、2024年に今回の事件と同じ準詐欺の疑いで社員が逮捕された別の不動産業者と実態がほぼ同じとみられているのです。

これらの業者は複数の社名を使い、認知機能の低下した高齢者に高額で不動産を契約させる手口を繰り返す不動産詐欺グループとみられ、被害総額は2億円にのぼるとみられています。

警察は、富塚容疑者と共に犯行に関与した人物についても調べを進めています。