Netflixで世界独占配信中のオリジナルアニメーション映画『超かぐや姫！』が、2月20日より1週間限定で劇場公開されることが決定した。

参考：早見沙織「音と絵の相乗効果で曲が育った」 『超かぐや姫！』ボカロ名曲カバーの裏側

本作は、『呪術廻戦』『チェンソーマン』『うる星やつら』などのオープニング映像演出を手がけてきたアニメーションクリエイター・山下清悟の長編初監督作品。古典『竹取物語』にちなんだストーリーを、人気ボカロPたちが彩る音楽アニメーションだ。

ryo（supercell）、kz（livetune）、40mP、HoneyWorks、Aqu3ra、yuigotといった著名ボカロPが楽曲を提供。3Dのカメラワークによる迫力のアクションを活かし、夢と希望に満ちた仮想空間「ツクヨミ」でのライブステージと、歌で繋がる少女たちの絆を描く。

アニメーション制作は、『ペンギン・ハイウェイ』『泣きたい私は猫をかぶる』などのスタジオコロリドと、今回がスタジオ初の作品となる、監督の山下率いるスタジオクロマトが担当。キャラクターデザインは、『学園アイドルマスター』の共同キャラクター原案を担当したへちまと、『雨を告げる漂流団地』のキャラクターデザイン／総作画監督を担当した永江彰浩の2人が務める。配信翌日にはNetflixの国内における「今日の映画TOP10」で1位を獲得した。

メインキャラクター3人のうち、かぐや役を夏吉ゆうこ、酒寄彩葉役を永瀬アンナ、月見ヤチヨ役を早見沙織がそれぞれ演じる。

劇場公開を記念した新予告では、MVのYouTube公開後4日間で200万回再生を突破したエンディングテーマ「ray 超かぐや姫！Version」に乗せて、かぐやと彩葉の出会いから別れまでが描かれている。

上映劇場などの詳細は作品公式サイトおよびSNSで随時発表、更新される。入場特典として、山下監督、へちま（ツクヨミキャラクターデザイン）、永江彰浩（現実キャラクターデザイン）らスタッフ陣による描き下ろしイラストが収録されたイラスト集が配布される。

2月22日には、劇場公開を記念して舞台挨拶が開催。本作で初となる舞台挨拶で、キャストや監督が作品への思いを語る。

また、声出し、歓声、応援などの発声や、サイリウムの使用などが許可される発声可能上映や、ペア割の実施も予定。ペア割では、通常鑑賞料金2,200円のところ、2人で鑑賞するとひとりあたり1,500円で鑑賞できる。なお、ペア割引は2名での利用が対象で、3名の場合は3人目が特別料金2,200円での案内となる。（文＝リアルサウンド編集部）