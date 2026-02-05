藤井サチの1stフォト＆スタイルブック『雨のち、サチ。』（光文社）が1月28日（水）に発売。発売を記念して1月31日（土）にサイン本お渡し会、発売記念記者会見が開催された。

この日は美しいデコルテがのぞく、真っ白なレースワンピースを着て登場。「写真集でもあり、エッセイ本でもあり、ウェディングブックでもあり、美容本でもあり…いろいろな楽しみ方ができる本に仕上がりました」と語る藤井。本人リクエストで多めになったという下着カットだけでなく、約3万字にもわたるインタビュー部分については「ちょっと重い話や私の弱さをたくさん語っています。なので、今幸せ、楽しい、という人よりは、今悩みを抱えている人にこういう生き方もあるんだなあ、という選択肢を伝えられたら、私が本を出す意味があるのかな、と思っています」と語った。結婚式に向けての花嫁美容や、スキンケアなどの美容話もたっぷりと収録。夫婦で初の取材を受けたインタビューでは、紆余曲折を経た結婚秘話が掲載。

「”雨のち晴れ”という言葉からインスピレーションを受けました。皆さんもそうだと思うんですけど、生きていると嬉しいことも、辛いこともたくさんあると思います。私は20代に入るまで暗い自分だった自覚があるんですけど、たくさんの人の助けを借りて、”幸”な自分になれたと思います。そういう心の旅路を綴った本でもあるので、”雨のち晴れ”からタイトルを付けました」

初めての本なので「身も心もさらけ出したい！読んだ人に私の見たことのない表情を楽しんでほしい」と撮影に意気込んでいたそう。藤井のリクエストで生まれた手ブラのカットだったが、撮影中、恥ずかしさで顔が真っ赤に…。「チークを入れていない、超天然のほてりをぜひ探してみてください（笑）」

「好きな写真のポイントはヒップの形」と語る藤井。「太りやすいから今まで運動するようにしていたんですけど、細く、というよりかは素の自分によせるため、写真についてはメリハリボディを意識して体を作りました。もともとお尻がコンプレックスだったんですけど、活かしてみたらどうなるんだろう？と自分の中では挑戦でした」本を見た時の夫の反応を聞かれると、「完成した本を読んで『めっちゃ頑張ったんだね！』って褒めてくれました」と答えた。

「紙の本が売れないって言われてしまう時代だと思います。それでも、私を信じてくれて出版を決めてくれてすごく嬉しかったんです。だから、本を発売するために全力で走ろうと決めた。でも、1週間前になると、急に不安になっちゃって…自分の弱いところもインタビューでさらけ出したので、少し重い内容もあるんです。でも、発売日になったら吹っ切れました（笑）。実際にファンの方から『インタビューのところで泣きました』と反響をいただけて、さらけ出してよかったと思います」

サイン本お渡し会&握手会では、熊本や宮城、大阪まで全国各地からファンが藤井にひと目会うために来場した。「結婚おめでとうございます！」「10年前からずっとファンでした」などそれぞれの想いをまっすぐに伝えるファンたち。なかには、以前藤井が手がけたスマホケースや、一緒に撮ったチェキを持ってこられた人も。２ショット撮影特典付きの券を購入した人は、思い思いに写真撮影。藤井自身もファンと一緒にポーズを考えながら楽しんでいる様子で、終始和気藹々とした会となった。

イベント終了後、CLASSY.編集部から発売のお祝いでサプライズケーキ＆お手紙をプレゼント。ケーキは本のテーマカラーでもあり藤井の一番好きな藤色と、表紙の写真を使ったデザイン。「（ケーキを）皆さんで作ったんですか…？」とぽろぽろ嬉し涙を流す藤井。スタッフからの「ケーキ屋さんに作ってもらいました！（笑）」の掛け合いで和やかな雰囲気に包まれた。

2月7日（土）にオンラインサイン会も開催決定。ステッカーやチェキ、個別トークなどオンラインサイン会限定の特典がついてくる。

■藤井サチ1997年3月6日生まれ、東京都出身。2012年『Seventeen』でデビュー後『ViVi』を経て、現在は『CLASSY.』を中心にモデル活動するほか、情報番組のコメンテーターなど幅広く活動。YouTubeチャンネル『サッチャンネル』では美容や日々のトレーニング、vlogなどを発信中。2025年には結婚を発表。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）