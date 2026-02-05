東北地方では、低気圧や冬型の気圧配置の影響により、雪を伴った西よりの強い風や大雪となる所がある見込みです。６日未明から夜遅くにかけて、雪を伴った強い風に注意・警戒してください。また、７日から８日頃にかけて、日本海側を中心に大雪に注意・警戒してください。

【画像】今後の東北・全国の天気

［気象概況］

６日は、日本海の低気圧が急速に発達しながら千島近海へ進み、日本付近は８日頃にかけて強い冬型の気圧配置となり、強い寒気が流れ込むでしょう。

このため、東北地方では、雪を伴った西よりの強い風が吹く見込みです。また、大雪となる所もあるでしょう。予想よりも気圧の傾きが大きくなった場合や発達した雪雲が同じ場所にかかり続けた場合には、警報級の西よりの風や大雪となる可能性があります。

■風・雪の予想は





［風の予想］

６日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

東北日本海側 海上 １８メートル （３０メートル）

東北日本海側 陸上 １５メートル （３０メートル）

東北太平洋側 海上 １８メートル （３０メートル）

東北太平洋側 陸上 １３メートル （２５メートル）



［雪の予想］

６日１８時から７日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

東北日本海側 山沿い ５０センチ

東北日本海側 平地 ４０センチ

東北太平洋側 山沿い ５０センチ

東北太平洋側 平地 ４０センチ

その後、７日１８時から８日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

東北日本海側 山沿い ５０センチ

東北日本海側 平地 ４０センチ

東北太平洋側 山沿い ５０センチ

東北太平洋側 平地 ４０センチ



［防災事項］

東北北部では、６日未明から夜遅くにかけて、雪を伴った西よりの強い風による建物への被害やふぶきによる交通障害に注意・警戒してください。また、東北日本海側を中心に７日から８日頃にかけて、大雪による交通障害、建物や農業施設への被害、屋根からの落雪に注意・警戒してください。なだれにも注意してください。

