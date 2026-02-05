10-FEET『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』主題歌「壊れて消えるまで」のCDリリースが決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

10-FEETが、約1年8ヵ月ぶり22枚目のCDシングルとして、映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』（3月13日公開）の主題歌「壊れて消えるまで」を3月18日にリリースする。ジャケット写真も公開された。

■「壊れて消えるまで」リリースツアーも開催決定

シングルには、「壊れて消えるまで」のほか、アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第2クールオープニング主題歌の「スパートシンドローマー」、そしてDaigasグループ創業120周年記念CMソング「我主我主我主～Oh!Soccer!～」の全3曲を収録。

初回生産限定盤の特典DVDには、彼らが主催する野外フェス『京都大作戦』の2024年と2025年、2年分のライブ＆オフショット映像が約100分に及ぶボリュームで収録される。

また、「壊れて消えるまで」のリリースツアーとして開催する全国ワンマンツアー『10-FEET “壊れて消えるまで” ONE-MAN TOUR 2026』の詳細も発表された。

5月25日の大阪・Zepp Osaka Baysideから9月16日の東京・Zepp Hanedaまで、夏フェスシーズンを挟んで全12公演で実施される。

なお、シングル「壊れて消えるまで」全形態の初回プレス分には、本ツアーの最終先行シリアル（抽選）が封入される。また、10-FEET MOBILE会員限定での超最速オフィシャル0次先行（抽選）の受付もスタートした。詳細はオフィシャルサイトで。

■リリース情報

2026.03.18 ON SALE

SINGLE「壊れて消えるまで」

■関連リンク

『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』作品サイト

https://kamuy-movie.com/

10-FEET OFFICIAL SITE

https://10-feet.kyoto/

■【画像】「壊れて消えるまで」のジャケット写真