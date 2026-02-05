STVニュース北海道

投票率を上げようという取り組みが広がっています。

２月８日投開票の衆院選について、投票所でもらう「投票済証明書」を店で提示すると割引などが受けられる「センキョ割」を取材しました。

道内に５店舗展開しているラーメン店・一風堂です。

名物は、濃厚なとんこつラーメン。

この店では２０１６年からある「センキョ割」を実施しています。

（油野アナウンサー）「この投票済証明書を見せるとセンキョ割を受けられるということですが？」

（一風堂札幌狸小路店　清水優志さん）「替え玉が１玉無料になります」

ラーメンは全種類が「センキョ割」の対象。

好きなラーメンを頼むと「替え玉１玉」もしくは「半熟玉子」が無料になります。

（油野アナウンサー）「センキョ割を行う理由は？」

（一風堂札幌狸小路店　清水優志さん）「投票率を上げることと、来店のきっかけになれば」

期間内なら何回でも利用可能で、１回の投票で何度もサービスを受けることができます。

続いては札幌のチカホ直結のコーヒー店です。

（油野アナウンサー）「どんなサービスが受けられるんですか？」

（猿田彦珈琲　岩井彰広店長）「お好きなドリンクを１００円引きで提供させていただきます」

この店ではすべてのドリンクを対象に１００円引きになる「センキョ割」を実施。

２月２２日までで１回限り有効です。

札幌市西区の青果店でもー

例えば、道産のタマネギに和寒町のキャベツ、白菜を入れてレジに持っていくとー

（記者）「選挙に行ってきたんですけど」

（やっちゃば市場　加藤ちろるさん）「１０％お引きして４１２円になります」

合計４５８円が４１２円に！

２月１４日までで１回限り有効です。

（やっちゃば市場　加藤ちろるさん）「お客さんを増やしたいという思いもあるので、選挙にも行って店にも来ていただれば」

このセンキョ割にはほかにも服飾店など道内１９店舗が参加しているということです。