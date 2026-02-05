大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンは5日（木）、三井不動産商業マネジメント株式会社とシルバーパートナー契約を締結したことに伴うキャンペーンやイベントの実施を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

今回、3月8日（日）におおきにアリーナ舞洲で開催されるSVリーグ男子第16節の東レアローズ静岡戦において、LaLaportプレゼンツマッチが開催されることが決定した。なお、本節は男子プロバスケットボールリーグのBリーグに所属する大阪エヴェッサとの共創開催であり、大阪エヴェッサの試合もLaLaportプレゼンツマッチとして行われる。

2チームのプレゼンツマッチ開催記念し、キャンペーンを実施。1月6日（火）から2月15日（日）に、対象施設で三井ショッピングパークポイントがたまる税込5,000円（複数施設合算可）以上の買い物をし、キャンペーン専用フォームより応募した方へ特別体験や景品を抽選でプレゼントするとしている。

対象施設はららぽーとEXPOCITY、ららぽーと和泉、ららぽーと堺、ららぽーと門真、三井アウトレットパーク大阪門真の5店舗。大阪Ｂの特典は、A賞が選手との集合写真撮影（観戦ペアチケット付）で5組10名に、B賞がアリーナエリア観戦ペアチケットで5組10名に、C賞が選手のサイン入りミニバレーボールで5名に贈られる。

さらに、2025年4月1日（火）から2026年2月15日（日）に積算金額30万円を達成した方の中から5組10名へ、大阪Ｂの選手とハイタッチできる特別体験（観戦ペアチケット付）もプレゼントするとのこと。

また、大阪Ｂと大阪エヴェッサによるトークショーと特別イベントも開催が決定。本イベントは2月22日（日）16:00から17:00にららぽーとEXPOCITY 1階 光の広場で行われ、大阪Ｂからは清水邦広と金田晃太朗が、大阪エヴェッサからは牧隼利さんと坂本聖芽さんが参加予定だ。

当日は選手によるトークショーのほか、特別景品が当たる抽選会などが行われる。優先観覧席の整理券は同日10時より、ららぽーとEXPOCITY 1F 光の広場で先着配布を実施。会場には立ち見エリアも設置されるが、抽選会は優先観覧席を利用した方のみ参加が可能だ。