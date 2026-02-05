5日（木）も3月並みの陽気になったところが多かったのですが、このまま春にはなりません。春の後は、真冬の嵐がやってきそうです。

6日（金）の昼頃はまだ太平洋側を中心に晴れているところが多いです。予想最高気温も、関東から西では15度前後まで上がり、春の陽気が続くでしょう。ただ、北からは冬の嵐がやってきます。

雪雲の予想です。

これから6日昼頃にかけて、北海道に雲が大きく渦を巻きながら進みます。発達した低気圧の雲です。北海道は風が強まり、見通しが全くきかない猛ふぶきとなるところがありますので警戒してください。

そのあとは冬型の気圧配置となり、日本海側を中心に雪や吹雪となりそうです。

7日（土）は西からも雨雲雪雲が進んできます。普段雪の少ない、西日本や東日本の太平洋側でも雪の降るところがあるでしょう。

そして、8日（日）にかけても寒気の影響で太平洋側でも雪の降るところがありそうです。関東でも雪の予想が出ています。

既に青森や秋田など東北の日本海側では記録的な大雪となっているところがありますが、このあと、8日にかけてさらに積雪の増えるところが多いでしょう。

7日、8日は関東の平地でも雪が降り、東京都心でも積もる可能性があります。今週末にかけては、雪の情報にご注意ください。