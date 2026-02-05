「猫は頭が入れば通れる」は本当…？隙間に挑戦する猫ちゃんが見せた、直前までの大騒ぎが嘘のような結末が笑えるとSNSで反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で36.7万再生を突破し、「待ってどこに入ってんの笑笑笑笑」「敵に取り込まれる時の動きやん笑」といった声があがりました。

【動画：ベッドの隙間が大好きな『茶トラ猫』→入るところを見ていると…爆笑の展開】

飼い主さんが大好きなろみくん♡

TikTokアカウント「@loop_ramu」に投稿されたのは、茶トラの「ろみ」くんが、ベッドの隙間に入り込もうと格闘している姿をおさめた動画です。

ろみくんはとにかく飼い主さんのことが大好きな男の子で、妹さんが何度名前を呼んでも決してお返事をしてくれないのだそう。しかし、飼い主さんが呼ぶと、すぐにお返事をしてくれるのだといいます。

格闘の末に…

そんなろみくんは、なぜかベッドのフレームとマットレスの間に入るのが大好きなのだそう。ある日も、いつものように隙間に入り込もうとしていたといいます。

ところが途中で詰まってしまい、両足と尻尾だけが外に出た状態でもがいていたのだとか。近くにあったドアを蹴飛ばしながら必死に足をバタバタさせていたそうですが、突然、するりとベッドの隙間に吸い込まれていったというろみくん。直前までの暴れっぷりが嘘のようにすんなりと入っていく姿に、思わず笑ってしまいます。

それでも諦めない！

なんとしても隙間に入りたいろみくんですが、悲しいことにいつもお尻がつっかえてしまうのだそう。猫ちゃんは「頭が入れば通れる」と言われますが、ある日は一生懸命上半身をねじ込んだものの、どうしても下半身が入らなかったのだとか。

さらに、無事に入り込めたとしても、今度は出る際にお尻がはさまってしまい、なかなか抜け出せなくなってしまうのだそう。それでも果敢に挑み続ける姿が愛おしくて、見ているだけで頬がゆるんでしまいます。

ろみくんが悪戦苦闘している様子が可愛すぎるこの動画は、3.6万件以上の高評価を獲得。視聴者からは「小学生の時に家の鍵忘れて奇跡的に開いていた脱衣所の窓から入り込むのに成功した自分みたい」「しっぽだけ出てるの可愛すぎるw♡」「足みょーんてかわいすぎw」「入り方もシッポ出てるのもかわいい♡」「しっぽひっぱりたくなるw」「ディズニーみたいな動きww初めて見た！」といったコメントがよせられました。

TikTokアカウント「@loop_ramu」では、ベッドの隙間に入ろうと日々悪戦苦闘しているろみくんの姿の他に、飼い主さんを無視していても、おやつには反応してしまう姿など、クスッと笑える日常の姿を楽しむことができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@loop_ramu」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。