ボリューム満点 & インパクト大！！【コストコ】パーティーにもおすすめ♡「スイーツ」

期待を裏切らないボリューム感と、パーティーにもぴったりな【コストコ】スイーツをご紹介します。片手で手軽につまめるものから、カフェタイムを彩るご褒美スイーツまで、マニアさんも絶賛するアイテムをピックアップしました。

カジュアルパーティーにイチオシ！

コロンとした可愛らしいフォルムの「キャラメルベニエ」。キャラメルソース入りの生地を揚げ、粉糖をまぶしたフランス発祥の揚げ菓子です。@nyancoromochi_sweets_blogさんは「ふんわりもちっと」と感想を投稿。ベニエは期間限定のフレーバーが登場するたびに話題になる人気スイーツです。

華やかデコレーションに気分もアップ！

「レアな、新商品‪」と@hirokostyle33さんが紹介する「いちごのミルフィーユ」。カットされているパイとカスタードクリームを重ね、生クリームと苺がトッピングされた、特別な日に選びたくなりそうなスイーツです。中にもスライスされたいちごが入っているのが嬉しいポイント。

薄い生地とクリームの層が美しい！ 人気スイーツの新フレーバー

何層にも巻かれた薄い生地といちごクリームの断面に惚れ惚れする「クレープバウム いちご味」。サイズは長さ約35cmで迫力満点。追いクリームをしたりアイスやフルーツを添えたり、アレンジを楽しむのもあり！ @potipoti212さんは「甘すぎずペロッといけた」そうです。

食べ応えありそう！ 定番スイーツもコスパ優秀

「これはぜったりリピする！」と@potipoti212さんが紹介するのは「カスタードシュークリーム」。クッキーシュー生地の中にはカスタードクリームがたっぷり！ シンプルながら、迷ったらコレと推したくなりそうな一品です。

【コストコ】スイーツを囲んで、素敵な時間を過ごして！

