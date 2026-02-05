クローゼットと壁の隙間に入ったおもちゃを取りたい猫さん。ママさんに「取って」と頼む様子が人間のようで…。

話題の投稿は106.1万回再生を記録し、「頼む態度じゃなくて草かわいすぎ」「ほんとに会話してるみたい」「しっぽがフワッフワで可愛すぎる」「あまえ方が可愛すぎる」といったコメントが寄せられています。

【動画：狭い隙間の中に『おもちゃが入ってしまった猫』→ママが来ると……『驚きのやり取り』】

おしゃべり上手なおじやくん

TikTokアカウント『おしゃべり猫 おじや』に投稿されたのは、3歳のサイベリアン「おじや」くんの姿。モフモフの長毛と短い手足がキュートな男の子です。

おしゃべりが得意だというおじやくん。ある日、おじやくんが遊んでいたところ、おもちゃがクローゼットと壁の隙間に入ってしまったそう。ママさんが「何やってんの？」と話しかけると、おじやくんがまさかの反応を見せたといいます。

人間のようなやり取り

おじやくんがママさんのほうを見上げて「え？」というふうに「ンニャ」と言ったそう。まるで人間の子どもがお母さんに答えるような反応です。その後、壁伝いに立ちながら「ウニャー、ンニャー」と必死に助けを求めたというおじやくん。「大変なの。おもちゃが取れないの」とママさんに訴えかけているようだったのだとか。

ママさんが「え？何？」とさらに聞き返すと、おじやくんがおもちゃが入った隙間を見たといいます。「ああ、入っちゃったの？」と尋ねるママさんに対し、おじやくんが「取って」というふうに「ナー」と鳴いたのだとか。しっかり、ママさんとの会話が成り立っています。

抜群のコミュ力に感服

さらにママさんを見ながら「早く取って」というふうに「ウナーン」と鳴いたというおじやくん。目で訴えかけながら鳴くというコミュ力の高さを見せてくれたそう。

なかなかおもちゃを取ってくれないママさんにしびれを切らしたのか、おじやくんがママさんの膝にスリスリしたのだとか。どうやら「スリスリしてあげるから、おもちゃ取って」と言っている模様。おじやくんの伝える能力の高さには感服です。この後、ママさんにちゃんとおもちゃを取ってもらえたそうですよ。

投稿には「伝わるコミュニケーション」「んにゃの破壊力やばい…」「これは確実に会話成立してる」「すごくおしゃべり上手」「しっかりお返事して偉い」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント『おしゃべり猫 おじや』には、サイベリアンおじやくんのおしゃべりで賑やかな日常の姿が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント『おしゃべり猫 おじや』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。