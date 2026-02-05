キャリーオーバー発生中の今週のＷＩＮ５は売り上げ増必至の状況。少頭数のきさらぎ賞は絞って狙いたいが、比較が難しい混戦だ。

川田を鞍上に迎える友道厩舎のエムズビギンは未勝利Ｖからの重賞挑戦。新馬Ｖからは２頭の勝ち馬がいるが、未勝利からでは【０・１・２・１０】（以降のデータも記述なしは過去１０年）。２０年以降の京都・芝１８００メートル戦で最多２３勝の鞍上に、同じく最多１２勝のトレーナーのタッグでも強くは推せない。

前走重賞組の【５・３・４・２０】にひけをとらない成績を残しているのが、前走１勝クラスの【３・４・３・２１】。その中でも前走１番人気なら【３・１・２・２】とグンと成績に磨きがかかる。

“紅一点”のラフターラインズは、前走のこうやまき賞で１番人気３着。こうやまき賞はきさらぎ賞にそこから向かった３頭が〈２〉《１》〈８〉着と相性のいいレース。牝馬は【０・１・０・５】で白星こそないが、サンプルが少なくとも昨年２着のリンクスティップが１５年Ｖのルージュバック以来の連対で壁を破った。

ルージュバックと同じく１勝クラスで最速上がりをマークしてここへ臨むラフターラインズ。【１・３・１・２】のデータからは、ＷＩＮ５のマークとともに３連系の馬券の軸に据えたい。