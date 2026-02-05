『超かぐや姫！』1週間限定で劇場公開へ エモーショナルな新予告も解禁
Netflix映画として世界独占配信中のオリジナルアニメーション『超かぐや姫！』が、20日より1週間限定で劇場公開されることが決定した。あわせて、劇場公開を記念した新予告が解禁された。
【画像】かわいい！笑顔で泣く『超かぐや姫！』新予告場面カット
期間中には“この一瞬を最高のパーティーにしよう”と劇中曲「Reply」でかぐやが歌うがごとく、多くの反響と応援に応えるべく“この1週間を最高のパーティーに”するためのさまざまなイベント、特典を用意。さらに本編のとあるシーンには劇場でしか観ることのできない演出も。
22日には、東京・新宿バルト9とグランドシネマサンシャイン池袋で劇場公開を記念した舞台あいさつが開催される。夏吉ゆうこ、永瀬アンナ、早見沙織、入野自由、山下清悟監督が登壇予定。本作で初となる舞台あいさつでキャスト、監督たちが作品への熱い思いをたっぷりと語る。
入場特典には、山下監督、へちま氏（ツクヨミキャラクターデザイン）、永江彰浩氏（現実キャラクターデザイン）らスタッフ陣による描き下ろしイラストが収録されたファン垂涎のイラスト集（A5サイズ）が配布される。
また、声出し・歓声・応援などの発声や、サイリウムの使用などがOKとなる発声可能上映が開催されるほか、ペア割を全ての上映劇場で実施。鑑賞料金2200円のところ2人で観ると1人あたり1500円で鑑賞できる特別料金が提供される。
新予告は、YouTubeで公開されたMVがわずか4日で200万回再生を突破して話題を呼んでいるエンディングテーマ「ray 超かぐや姫！Version」に乗せて、かぐやと彩葉の出会いから別れまでを収めたエモーショナルな映像に仕上がっている。
本作は、『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、名だたるアニメーション作品のオープニング映像演出を手がけてきた、山下清悟初の長編監督作品。夢と希望に満ちた仮想空間「ツクヨミ」でのライブステージと、“歌”でつながる少女たちの絆が圧巻の映像クオリティで描かれる。
主題歌を含む劇中歌は、ryo（supercell）を筆頭に、kz（livetune）、40mP、HoneyWorks、Aqu3ra、yuigotら“ボカロP”の面々が提供。
アニメーション制作は、『ペンギン・ハイウェイ』、『泣きたい私は猫をかぶる』など、愛らしいキャラクターと躍動感ある映像演出が魅力の作品を生み出してきた“スタジオコロリド”と、今回がスタジオ初の作品となる、山下監督率いる“スタジオクロマト”が担った。
【画像】かわいい！笑顔で泣く『超かぐや姫！』新予告場面カット
期間中には“この一瞬を最高のパーティーにしよう”と劇中曲「Reply」でかぐやが歌うがごとく、多くの反響と応援に応えるべく“この1週間を最高のパーティーに”するためのさまざまなイベント、特典を用意。さらに本編のとあるシーンには劇場でしか観ることのできない演出も。
入場特典には、山下監督、へちま氏（ツクヨミキャラクターデザイン）、永江彰浩氏（現実キャラクターデザイン）らスタッフ陣による描き下ろしイラストが収録されたファン垂涎のイラスト集（A5サイズ）が配布される。
また、声出し・歓声・応援などの発声や、サイリウムの使用などがOKとなる発声可能上映が開催されるほか、ペア割を全ての上映劇場で実施。鑑賞料金2200円のところ2人で観ると1人あたり1500円で鑑賞できる特別料金が提供される。
新予告は、YouTubeで公開されたMVがわずか4日で200万回再生を突破して話題を呼んでいるエンディングテーマ「ray 超かぐや姫！Version」に乗せて、かぐやと彩葉の出会いから別れまでを収めたエモーショナルな映像に仕上がっている。
本作は、『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、名だたるアニメーション作品のオープニング映像演出を手がけてきた、山下清悟初の長編監督作品。夢と希望に満ちた仮想空間「ツクヨミ」でのライブステージと、“歌”でつながる少女たちの絆が圧巻の映像クオリティで描かれる。
主題歌を含む劇中歌は、ryo（supercell）を筆頭に、kz（livetune）、40mP、HoneyWorks、Aqu3ra、yuigotら“ボカロP”の面々が提供。
アニメーション制作は、『ペンギン・ハイウェイ』、『泣きたい私は猫をかぶる』など、愛らしいキャラクターと躍動感ある映像演出が魅力の作品を生み出してきた“スタジオコロリド”と、今回がスタジオ初の作品となる、山下監督率いる“スタジオクロマト”が担った。