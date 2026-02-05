『呪術廻戦』虎杖悠仁「俺は部品だ」 秤金次と激しく対峙するエピソードビジュアル解禁
テレビアニメ『呪術廻戦』の第3期「死滅回游 前編」（毎週木曜 深0：26 ※5日は0：36〜）第6話（通算53話）「部品」が、きょう5日にMBS・TBS系にて放送される。あわせて、 虎杖悠仁と秤金次が描かれた線画を使用したエピソードビジュアルが解禁された。
【動画】公開された『呪術廻戦』3分でわかる「死滅回游」その二
「俺は“熱”を愛している」というセリフとともに、鬼気迫る表情を浮かべる秤金次と、「俺は部品だ」と己の使命を悟り、強い眼差しを向ける虎杖悠仁が描かれている。そんな2人の激しく対峙する姿が、第53話「部品」の放送へ期待をより一層高めるビジュアルとなっている。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億5000万部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ『劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』は、謎に包まれた史上最悪の術師・加茂憲倫が仕組んだ、呪術を与えられた者たちの殺し合いがダイナミックに描かれる。
