■台風2号(ペンニャ)

【画像】台風進路・全国の天気

2026年2月5日18時45分発表　気象庁発表

5日18時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    ミンダナオ島の東
中心位置    北緯8度35分 (8.6度)
東経127度25分 (127.4度)
進行方向、速さ    西 25 km/h (13 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域    北側 330 km (180 NM)
南側 165 km (90 NM)

6日6時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピン
予報円の中心    北緯8度40分 (8.7度)
東経124度25分 (124.4度)
進行方向、速さ    西 30 km/h (15 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    75 km (40 NM)

6日18時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    スル海
予報円の中心    北緯9度25分 (9.4度)
東経122度25分 (122.4度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    105 km (57 NM)

7日15時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    スル海
予報円の中心    北緯10度35分 (10.6度)
東経121度10分 (121.2度)
進行方向、速さ    西北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧    1002 hPa
予報円の半径    185 km (100 NM)

■全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

