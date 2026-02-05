【台風情報】台風2号(ペンニャ)は今どこに？ このあとの勢力と進路を詳しく 最大瞬間風速は？ 今後の全国の天気を画像で 気象庁
■台風2号(ペンニャ)
2026年2月5日18時45分発表 気象庁発表
5日18時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 ミンダナオ島の東
中心位置 北緯8度35分 (8.6度)
東経127度25分 (127.4度)
進行方向、速さ 西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域 北側 330 km (180 NM)
南側 165 km (90 NM)
6日6時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピン
予報円の中心 北緯8度40分 (8.7度)
東経124度25分 (124.4度)
進行方向、速さ 西 30 km/h (15 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 75 km (40 NM)
6日18時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 スル海
予報円の中心 北緯9度25分 (9.4度)
東経122度25分 (122.4度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 105 km (57 NM)
7日15時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 スル海
予報円の中心 北緯10度35分 (10.6度)
東経121度10分 (121.2度)
進行方向、速さ 西北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧 1002 hPa
予報円の半径 185 km (100 NM)
■全国の天気を地方ごとに（画像）
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
