指示役「ルフィ」らによる強盗事件で、強盗致死罪などに問われた指示役で犯行グループ幹部の藤田聖也被告（４１）の公判が５日、東京地裁（戸苅左近裁判長）であった。

検察側は「一連の強盗事件に計画段階から関与し、司令塔として中心的な役割を果たした」として無期懲役を求刑。弁護側は「有期の懲役刑が相当」と訴え、結審した。判決は１６日。

藤田被告は２０２２年１０月〜２３年１月、仲間と共謀し、１都３県の住宅や店舗を狙った強盗事件７件を起こし、凶器などで暴行して死者１人、負傷者５人を出したほか、計約１億円相当を奪ったなどとして起訴された。

検察側は論告で、藤田被告が一連の強盗事件で、ＳＮＳなどで集めた実行役に通信アプリで犯行の段取りや暴行を指示していたとし、「寄せ集めの実行役を組織し、危険性の高い犯罪グループの形成に重要な役割を果たした」と非難した。

藤田被告は公判で、凶器による暴行の指示を否定したが、検察側は、凶器の準備や暴行を指示されたとする実行役の証言を基に「凶器での暴行を認識していたことは明らかだ」と指摘。事件は過去に例のない凶悪重大なもので、模倣した事件も起きているとし、「厳罰にすべきだ」と述べた。

弁護側は最終弁論で、藤田被告が当時収容されていたフィリピンの入管施設で、グループ幹部だった渡辺優樹被告（４１）（強盗致死罪などで起訴）らの奴隷のように生活していたとし、「渡辺被告らの指示を断れず、強制されて強盗に関わった」と強調。犯行の報酬は得ておらず、役割も限定的だとして強盗のほう助犯にとどまると述べた。

藤田被告は最終意見陳述で「被害者や遺族には本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです」と謝罪した。