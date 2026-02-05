京都最大級のナイトマーケットイベント「第１０回 京都夜市（バレンタイン特別企画）」が、１４日、１５日の２日間、東本願寺前「お東さん広場」にて開催される。

京都市後援で開催され、前回開催時には過去最多となる来場者２万人超を記録。昼間に集中する観光客を夜へ分散させる「夜間観光の受け皿」として定着している。今回はキッチンカー・屋台・ワークショップなど８０店舗以上が集結し、冬の京都の夜を彩る一大ナイトマーケットとして実施する。

会場中央には、バレンタイン期間限定の巨大ハートモニュメントが登場。東本願寺の山門を背景に、恋人同士、夫婦、家族、友人同士など、来場者が自由に記念撮影を楽しめるフォトスポットとして展開する。ライトアップされた歴史的景観と人々の賑わいが重なり、“京都の夜ならではの非日常空間”を演出する。

バレンタイン特別企画として、カップ＆ソーサーの絵付け体験を実施。２人で一組となり作品を完成させ、完成後は愛宕山・智楽庵にて焼成し、後日渡すとしている（郵送対応可）。“モノより思い出”を贈る、京都夜市ならではのバレンタイン企画となっている。

会場には多彩なグルメ屋台のほか、人力車体験、伝統芸能（猿まわし）、ものづくり体験、子ども向け企画など、世代を問わず楽しめるコンテンツが並ぶ。単発イベントではなく、夜間観光・地域文化・市民の居場所づくりを目的とした「夜の文化インフラ」としての定着を目指している。