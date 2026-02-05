フィギュア「アイドルマスター シャイニーカラーズ 1/7スケールフィギュア 桑山千雪」が2月6日に予約開始
【アイドルマスター シャイニーカラーズ 1/7スケールフィギュア 桑山千雪】 2月6日12時 予約開始
ピーエムオフィスエーは、フィギュア「アイドルマスター シャイニーカラーズ 1/7スケールフィギュア 桑山千雪」を2月6日12時より予約受付を開始する。
本商品はゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ」に登場するアイドル「桑山千雪」をフィギュア化したもの。同社公式Xにて商品のチラ見せが公開された。チアリーダー的な衣装に躍動感ある造形からゲーム内PSRカード［夏、イエー］の衣装となっている。
また、直販限定豪華版も展開を予定している。
📣新情報公開‼️- PLUMPMOA (@pmoa_plum) February 5, 2026
「アイドルマスター シャイニーカラーズ 」1/7スケールフィギュア 桑山千雪のフィギュア化進行中♪
2月6日(金)昼12時ご予約開始予定!
直販限定豪華版も準備中♪🌟
本日はチラ見せ♪
全貌公開をお楽しみに！✨#シャニマス pic.twitter.com/RDpus8e2pV
THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.