本気の防寒を叶える！ハイスペック仕様の【ザノースフェイス】ジャケットがAmazonで販売中
厳冬のフィールドでも快適に。頼れる保温性と耐久性!【ザノースフェイス】のジャケットがAmazonに登場!
ザノースフェイスのジャケットは極地エクスペディションにも対応する強度と保温性を備えた、本格仕様の防寒ジャケット。時流に合わせてバランスよくアップデートされたサイズ感で、アウトドアシーンはもちろん、冬のタウンユースでも扱いやすいシルエットに仕上げている。
表地には、非フッ素メンブレンを採用した「GORE-TEX PRODUCTS」の2層素材を使用。200デニールのリサイクルナイロンを組み合わせることで、高い耐久性と防風性、耐水性を実現している。雪や冷たい風が吹きつける環境でも安心して着用でき、厳しい冬のアクティビティに対応するタフな構造となっている。
中わたには、遠赤外線効果により優れた保温力を発揮する光電子ダウンを封入。高度な洗浄技術で汚れやホコリを徹底的に除去したクリーンなダウンを使用することで、ダウン本来の膨らみと高い保温性を最大限に引き出している。肌側には引き裂き強度に優れたパーテックスカンタムを配備し、耐久性と快適性を両立している点も特徴。
極地レベルの保温性と耐久性を備えながら、日常にも取り入れやすいデザインに仕上げた、冬の本命アウター。
