登山家・野口健（52）が、ミス日本2026グランプリに輝いた長女・絵子の仕事の様子を披露し、注目を集めている。

【映像】ミス日本グランプリに輝いた野口健の長女（複数カット）

絵子は9歳で野口と共に冬の八ヶ岳に挑み、中学3年生、14歳の時にヒマラヤデビュー。2019年7月にはアフリカ大陸最高峰キリマンジャロのウフルピークに登頂するなど、数々の山に父と挑戦してきた。2026年1月には、その年を代表する若く美しい可能性あふれる女性に贈られる「ミス日本グランプリ」に輝いていた。

ミス日本グランプリの長女が豆まき

2月3日には、野口がInstagramで、ミス日本として豆まきをする絵子の姿を公開。「きょうは高幡不動尊 金剛寺にて絵子さん、豆まき。ミス日本として初仕事かな。それはそうと、豆と言えども2階から降ってくると頬に当たると中々に痛いものですね。絵子さん、意図的に狙ってきた疑惑…。」と茶目っ気たっぷりにつづっていた。

絵子も自身のInstagramで、豆まきを行う動画を公開。

絵子の姿に、ファンからは「絵子さん女優かと思った可愛い」「正真正銘のミス日本ですわ。見ほれてしまいます」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）