好きな「1970年代デビューのバンド」ランキング！ 2位「THE ALFEE」を抑えた1位は？
All Aboutニュース編集部は2025年11月10〜11日、全国10〜60代の男女300人を対象に「邦楽ロックバンドに関するアンケート」を実施しました。本記事では「好きな1970年代デビューのバンド」ランキングを発表します。
【9位までの全ランキング結果】
2位は「THE ALFEE」でした！
桜井賢さん・坂崎幸之助さん・高見沢俊彦さんの3名からなるロックバンド。1973年に結成し、1974年にデビューしました。デビュー当初は苦しい時期が続きましたが、1983年の『メリーアン』の大ヒットを機に国民的バンドへ成長。2024年7月までにシングル58作品連続TOP10入りを達成するなど、驚異的な人気を誇ります。
通算公演数は3000回に迫る圧倒的なライブ実績を誇る他、「大阪国際女子マラソンのテーマソングを31曲担当した」というユニークな記録を持ち、ギネスにも認定。フォークからロックまで幅広い音楽性で日本の音楽シーンをけん引し続けるレジェンドバンドとして、これからも活躍が期待されています。
自由回答を見ると、「様々なジャンルの音楽をきれいなコーラスワークとともに演奏するため」（30代男性／福島県）、「ライブパフォーマンスを見たことがあるのは音楽番組だけですが、3人横並びのギター演奏がとってもかっこよかった。また、3人のやりとりも仲の良さが伝わってきて素敵だと感じたからです」（30代女性／東京都）、「長きにわたり活動を続けられている伝説的なバンドで、キャッチーなメロディと美しいハーモニー、そしてアグレッシブなライブパフォーマンスが素晴らしいから」（40代女性／福井県）といったコメントが寄せられています。
1位は、「サザンオールスターズ」でした！
桑田佳祐さん、原由子さん、関口和之さん、松田弘さん、野沢秀行さんの5名からなるロックバンド。青山学院大学の音楽サークルで結成され、前身の「温泉あんまももひきバンド」などを経て、1978年に『勝手にシンドバッド』でデビューしました。翌年の『いとしのエリー』の大ヒットで実力派としての評価を確立し、以来、数々の名曲で日本の音楽シーンをけん引し続けています。2025年3月には10年ぶりとなるアルバム『THANK YOU SO MUCH』をリリース。衰え知らずのモンスターバンドとして今もなお、活躍中です。
アンケート回答を見ると、「子供から大人まで全世代に愛されてるバンドだから選びました」（30代男性／京都府）、「世代を超えて愛される存在であり、曲の構成が人を選ばず多様性がある」（30代女性／愛知県）、「サザンオールスターズは夏のイメージが強く、楽しい気分になります」（50代男性／東京都）、「デビュー当時から常に第一線で活躍しているバンドで、ジャンルを超えた楽曲の幅広さに惹かれます。ポップでキャッチーなのに歌詞の奥深さがあり、どの世代にも愛される存在だと思います。夏を感じさせる楽曲から感動的なバラードまで、いつ聴いても心に残る名曲ばかりです」（30代女性／富山県）といったコメントが寄せられていました。
※コメントは全て原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:斉藤 雄二)
【9位までの全ランキング結果】
第2位：THE ALFEE／61票
第1位：サザンオールスターズ／185票
