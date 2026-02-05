特定の物質に対する免疫反応やお肌のトラブルまで。生活や健康に密着した「ひらがな2文字」を当てるクイズです。語彙力をフル回転させて、全問正解を目指しましょう。

写真拡大

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、美容や健康に関する言葉などをピックアップしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□これ
□□んじ
□□るぎー
はだ□□

ヒント：乾燥する季節に気になる“悩み”が含まれています

答えを見る






正解：あれ

正解は「あれ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「あれ」を入れると、次のようになります。

あれこれ（あれこれ）
あれんじ（アレンジ）
あれるぎー（アレルギー）
はだあれ（肌荒れ）

日常会話で「あれこれ悩む」などと使う「あれ」から、料理や音楽を整える「アレンジ（arrange）」、免疫に関わる「アレルギー（allergy）」、そして美容の大敵「肌荒れ」まで、非常に幅広いジャンルの言葉がそろいました。同じ「あれ」という響きでも、指示代名詞から外来語、そして状態を表す言葉まで、日本語の面白さが詰まった組み合わせでした。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)