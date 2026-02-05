【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 空欄に共通する2文字は？ 美容や健康の悩みがヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、美容や健康に関する言葉などをピックアップしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。
□□これ
□□んじ
□□るぎー
はだ□□
ヒント：乾燥する季節に気になる“悩み”が含まれています
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「あれ」を入れると、次のようになります。
あれこれ（あれこれ）
あれんじ（アレンジ）
あれるぎー（アレルギー）
はだあれ（肌荒れ）
日常会話で「あれこれ悩む」などと使う「あれ」から、料理や音楽を整える「アレンジ（arrange）」、免疫に関わる「アレルギー（allergy）」、そして美容の大敵「肌荒れ」まで、非常に幅広いジャンルの言葉がそろいました。同じ「あれ」という響きでも、指示代名詞から外来語、そして状態を表す言葉まで、日本語の面白さが詰まった組み合わせでした。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
