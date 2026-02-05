青森県の市で「子育てがしやすい」と思う市ランキング！ 2位「弘前市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年10月27〜28日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、子育てがしやすい市に関するアンケートを実施しました。
その中から、青森県で「子育てがしやすいと思う市」の結果をご紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「のんびりした環境でありながら、大学もあり、若者が多いため」（40代女性／大阪府）、「学習支援や図書館が充実していて、子育て支援センターや一時預かり施設も多く、共働き世帯に優しいと思うから」（30代女性／愛知県）、「待機児童は数年間0で、子育て支援サービスも充実しています」（40代女性／広島県）といった声が集まりました。
回答者からは「子育て支援施設や医療環境が整っていて安心感があるから」（30代女性／東京都）、「教育や医療機関が充実している印象があるから」（30代男性／富山県）、「ねぶた祭りなど四季を通じて楽しめそうだから」（50代男性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：弘前市／94票弘前市は、青森県西部に位置する政治・経済・文化の中心都市です。市内には青森県で唯一の国立大学・弘前大学があり、学園都市として教育環境の面でも注目されています。また、コンパクトな市街地に生活施設がまとまっており、日常の利便性が高い点も魅力。多子家族応援パスポートなど、独自の支援制度も整っているため、子育て世代が安心して暮らせる街として評価されました。
1位：青森市／120票青森市は、青森県の県庁所在地であり、交通・行政・経済の中心として発展してきました。新幹線や主要道路網が整備され、交通の利便性が高いのが特徴です。市内には大型商業施設や総合病院など、生活に必要な機能が集まっており、生活のための安心感があります。さらに、高校生までの医療費無料化や公立小中学校の給食費無料化など、経済的な子育て支援が手厚いため高い支持を集めたのではないでしょうか。
