1月9日から南国・宮崎でキャンプを続けているアルビレックス新潟。テレビ新潟の託見知行アナが現地で取材しました。



アルビレックス新潟を長く知る舞行龍ジェームズ選手・早川史哉選手の2人に近況交えて、アルビのこれまで、そしてこれからについて、話を聞きました。

◆キャンプの近況

Q）まず、キャンプを通して、チームはどんな仕上がりになってきていますか。





◆最年長・舞行龍選手

（早川選手）今年は最初からしっかり走るところから始まりました。とにかく「走って、走って、走って」、ベースを作るところからのスタートだったので、かなりタフなシーズンインだったと思います。（舞行龍選手）本当にその通りです。久しぶりにここまで走ったなと感じていますし、しっかり土台は作れたと思います。今は「どういうサッカーをしていくか」というところで、攻守の整理も進んでいて、充実しています。

Q）アルビ在籍13年。千葉選手が移籍して、今年はチームで最年長になりますね。実際にその立場になってみて、どう感じていますか？



（舞行龍選手）

自分でも初めて最年長になったので、正直ちょっと大変だなという感じはありますね。



Q）役割を意識しすぎず、自然体でやれている感覚ですか？



（舞行龍選手）

やっている最中はあまり意識していないんですけど、練習を振り返ったときに、去年の雰囲気や、チームがうまくいっていないときのことを思い出すと、その場面で、千葉さんがチームをまとめて、ポジティブな声で良い方向に持っていってくれていたなと感じます。今は自分がその立場になって、改めて考えるようになっています。



Q）早川選手は、その姿を一番近くで見ていると思いますが、いまの舞行龍選手、チームの中でどう映っていますか？



（早川選手）

練習の合間や、ちょっとしたときの声かけですね。去年までは千葉さんがやっていた部分を、今は舞行龍くんがしっかり担ってくれているので、本当に助かっています。



若い選手にとってもすごく良い手本ですし、練習全体の締まりや緊張感を高めてくれる存在だと思います。



Q）舞行龍選手にとって、早川選手はどんな存在ですか？



（舞行龍選手）

彼がいなかったら、正直かなりきついですね。サッカーの話もできますし、サッカー以外の話もできるので、本当に助かっています。

キャンプ中は練習もきついですし、よく文也の部屋に行って、コーヒーを入れてもらってリフレッシュしています。



Q）個人的にすごく気になっているんですが、そのコーヒー、やっぱり相当おいしいですか？



（舞行龍選手）

めちゃくちゃおいしいです。入れ方や豆の挽き方、粗さを変えるだけでも味が全然違いますし、温度や豆の種類でも変わる。すごく奥が深くて楽しいですね。



◆2022年 昇格の記憶

2022年、昇格が決まった瞬間、ビッグスワンが大きく沸きました。



Q）あの瞬間を振り返って、いまどんな思いがよみがえりますか。



（舞行龍選手）

2019年に戻ってきて、「もう一度J1に上げたい」という思いがありました。最初は本当に苦しかったですけど、競争しながら積み上げて、自分たちのやりたいサッカーで昇格できた。「面白いサッカーだ」と言ってもらえたことが、一番うれしかったですね。



（早川選手）

チーム全員が同じ目標に向かって、まとまりながら掴み取った昇格だったと思います。

最高のチームワークを感じた瞬間でした。



Q）昇格をつかむチームに共通するものって、やっぱり「手を抜かない」というところでしょうか。



（舞行龍選手）

出ていない選手の存在が本当に大事だと思います。いつ出番が来てもいい準備をして、出ている選手にとって最高の練習相手になる。その積み重ねが、チームの強さになると思います。



Q）その視点で見て、まだ始まったばかりではありますが、今年のチームの雰囲気はいかがですか？



（早川選手）

監督が求めるサッカーやプレーが、とても明確に示されています。それに対して、選手も意欲的に取り組んでいて、すごくポジティブなスタートを切れていると感じています。

去年の降格から「今年に生かすべきもの」

Q）ここからは、昨シーズンのことも聞かせてください。苦しいシーズンだったと思いますが、その中でも戦い続けた経験を、今年に「生かさなければならない」と感じている部分は、どんなところでしょうか？



（舞行龍選手）

去年は、最後まで走り切る、走り戻る、たとえ間に合わなくても、「そこにいることで何かが起きるかもしれない」という部分が、正直、足りなかったと個人的には思っています。だからこそ今年は、そこを全員で意識してやっていきたい。日本人、外国人関係なく、誰もがその姿勢を持てば、チームは確実にいい方向に進むと思います。



（早川選手）

今、舞行龍くんが言ったように、最後まで諦めないこと、最後まで走り抜いて、戦い抜くこと。それは昨シーズン、選手全体として足りなかった部分だと、しっかり反省しています。ただ、その中でも、サポーターの皆さんが、僕たちを後押ししてくれる存在だということは、昨シーズン、すごく感じながらプレーできていました。



その応援が、戦い続ける強い思いに変わっていた部分もあります。



今シーズンは、その姿勢を自分たちがしっかり示しながら、新しく来た選手、戻ってきた選手にも、このクラブの力、サポーターの力を伝えていきたい。それができれば、もっと良いものをお見せできると思っています。



Q）昇格と降格。この2年で酸いも甘いも経験されたお二人ですが、改めて、アルビレックス新潟は、Jクラブの中でどんなクラブだと思いますか。



（舞行龍選手）

粘り強いチームだと思います。とにかく、諦めない。それはやっぱり、「オレンジの壁」、サポーターの存在が大きいです。勝っても負けても、いつもスタジアムにいてくれる。それがあるから、どんなときでも戦えるチームだと、去年、改めて感じました。

またJ1に上がって、J1に残れて、いつかタイトルを狙えるチームになってほしいです。



（早川選手）

僕はずっと新潟でプレーしてきて、小さい頃から新潟で生活してきた身として、やはり新潟にしかないものがあると感じています。それは、応援も含めた、スタジアム全体の雰囲気、一気に空気が変わるような熱量です。これは、新潟でしか出せないものだと思っています。その強みを、もっと自分たちがピッチで表現して、サポーターの皆さんの力を引き出したい。その応援を力に、もっと良いものをお見せできたらと思っています。





◆今シーズンに向けて

一方で、今シーズンは昇格・降格のないリーグ、そしてJ2・J3合同のリーグという、少し特殊なシーズンになります。



Q）そんな中で、今年のアルビは、どんなところを注目してほしいですか。



（舞行龍選手）

個人的には、とにかく結果にこだわりたいです。一勝でも多く、サポーターに勝利を見せたい。去年は、勝つことがなかなかできなかったので、選手も苦しかったですけど、

それ以上に、毎週スタジアムに来てくれるサポーターや子どもたちが、一番苦しかったと思っています。だからこそ、結果にこだわることが、一番大事だと思っています。



（早川選手）

サッカーは勝敗のあるスポーツなので、まずは勝ちを目指す。そこにこだわって戦う姿を、楽しみにしてもらいたいです。その中で、このシーズンは、すごく良い挑戦ができるシーズンでもあると思っています。アグレッシブに、僕たちがチャレンジする姿を、ぜひ注目してほしいです。変則的なリーグで、いろんな地域にも行けるので、各地の景色や食も含めて、日本にたくさんクラブがあることの素晴らしさを、感じてもらえたらうれしいです。



Q）選手の皆さんも、四国のチームとの対戦など、楽しみにしている部分はありますか。



（早川選手）

楽しみたいですけど、選手って、そこまで楽しめないじゃないですか。なので、僕らの分も、応援に来てくれる皆さんには、ぜひ楽しんでほしいですね。お願いします。



Q）そして、改めて昨シーズン多く話題に上がった「アルビらしさ」とは、どんなところだと思いますか。



（舞行龍選手）

前に行くときのイメージが、すごくいいチームだと思います。攻撃でも守備でも、とにかく前へ。本当に、監督が言っている通りです。



（早川選手）

どんな相手であっても、辛抱強く、ひるむことなく、突き進む。それがアルビレックス新潟というクラブのアイデンティティだと思っています。それを、しっかり表現していきたいです。



Q）最後に改めて、今シーズンに向けた意気込みをお願いします。



（舞行龍選手）

今シーズンは勝つ！全力で、一試合一試合勝ちにいきます。よろしくお願いします。



（早川選手）

いつも応援ありがとうございます。新潟らしく、最後まで戦い抜いて、皆さんに良い試合をお見せできるよう頑張ります。応援よろしくお願いします。