フードライター厳選！【2026バレンタイン】ご褒美チョコにもギフトにも最適なショコラブランド3選
今年もバレンタインシーズンがやってきました。昨年に続きカカオの高騰や物価高の影響からチョコレートの価格も上がっていますが、「普段節約しているからこそ、バレンタインは好きなチョコレートを楽しみたい」という、自分へのご褒美ニーズも高まっているようです。
そこで今回は、ホテルメイドのショコラと人気のチョコレート専門店の計3ブランドをピックアップ。すべてこのシーズン限定の新作なので、お見逃しなく！
華やかなアフタヌーンティーやパフェなど、スイーツも人気の「ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ」。
1階にあるショップ「ザ・ショップ N.Y.ラウンジブティック」では、バレンタイン＆ホワイトデーコレクションとして、「カクテルショコラコレクション」と、「タブレットアートショコラ」の2品を1月16日（金）〜3月14日（土）までの期間限定で販売しています。
「カクテルショコラコレクション」（4個入2600円／9個入5000円）は、カクテルの味わいを表現したボンボン・ショコラ。「キール・ロワイヤル」「カルーア・ミルク」「テキーラ・サンライズ」「モヒート」の4種類で、カクテルのきらめきを表現したという美しいビジュアルも魅力です。
実際のカクテルに使われるリキュールをジュレにしてガナッシュと重ねるなど手間をかけた仕立てで、華やかな香りのハーモニーを楽しめます。1粒のサイズが大きめなので満足感も高く、ご褒美ショコラにふさわしい一品です。
「タブレットアートショコラ」（各2800円）は今年初登場となるタブレットで、つややかなグラデーションに目を奪われます。
フレーバーは、ピーチとマンゴー、レモンを合わせた「ペッシュ」、柑橘（かんきつ）＆ライムの「アグリューム」、ローズにグリオットチェリーや3種のベリーが調和する「クール・ロゼ」の3種類。
中はジャムとチョコレートの2層になっており、フルーツの香りが弾けます。表面にあしらわれたナッツの食感も加わって、ぜいたくなおいしさが味わえます。
世界各地から仕入れたカカオ豆を使い、看板商品のタブレットをはじめ多彩な商品を展開しているスペシャルティチョコレート専門店「Minimal（ミニマル）」。
生ガトーショコラやボンボン・ショコラなど、ここでは紹介しきれないくらい数多くの商品を販売しているのですが、筆者のおすすめは「チョコレートクッキー缶 -Valentine Edition-」（5400円）。
オンラインで発売されると数分で完売、店頭でも並べたその日に売り切れるという大人気のクッキー缶のバレンタイン限定商品です（※）。
使われているのは、マダガスカル、ガーナ、タンザニアという、個性の異なる3つの産地のカカオ。
フルーティーなマダガスカル産ミルクチョコレートをサンドした「ミルクチョコレートサンドクッキー」、りんごのようなまろやかな酸味が特徴のタンザニア産カカオのチョコレートチップを混ぜ込んだ「チョコチップクッキー」、バタークッキーにガーナ産カカオのハイカカオチョコレートを上がけした「チョコレートがけクッキー」の3種類が缶にぎっしりと詰め合わされています。
ミニマルのクッキー缶のほかにはない魅力は、力強いカカオの香り！ 缶を開けた瞬間に広がる芳醇（ほうじゅん）なアロマをぜひ楽しんでください。
※富ヶ谷本店・代々木上原店・祖師ヶ谷大蔵店・麻布台ヒルズ店・オンラインストアにて2月1日より販売。なくなり次第終了
また、ミニマルからはもう1品、新商品の「NEW ARTS ＆ CRAFTS」（500円）をご紹介。ミニマルのシグネチャーであるタブレットを、アートな装丁でお届けするバレンタイン限定商品です。
ウィリアム・モリスのデザインに基づくパブリックドメイン作品や、ミニマルのデザイナーが手掛けたオリジナル柄など24種類が、全国のバレンタイン催事15会場で販売されています。
1枚500円と手頃な価格なので、自身で食べ比べを楽しむにも、プチギフトにもぴったりです。
2026年に日本上陸25周年を迎えるベルギーのチョコレートブランド「ピエール マルコリーニ」。日本への感謝を示す「Merci de tout Cœur （心からありがとう）」をテーマに、バレンタインシーズン限定で多彩な商品を展開しています。
なかでもおすすめは、「世界を旅するショコラティエ」のピエール・マルコリーニが日本への感謝を込めて作った「コフレ アニヴェルセール ヴァンサンカン ジャポン」（9個入4968円／18個入9720円）。
日本が大好きで、毎年バレンタインシーズンになると日本各地の催事場を訪れているマルコリーニ氏が、日本各地の食材の産地を訪ねて完成させたボンボン・ショコラの詰め合わせです。
鹿児島・熊田製茶のほうじ茶を燻製したカシューナッツと合わせた「焙煎の静寂」、福井・黒龍酒造の日本酒を使った「沈黙の味わい」、佐賀・有明産のりとヘーゼルナッツのプラリネを合わせた「潮騒」など9種類で、俳句からインスピレーションを得たというネーミングにも注目です。
筆者のイチオシは、大阪のきな粉にピスタチオを合わせた「余韻」。きな粉のこうばしい香りと滑らかな口どけが印象的でした。越前和紙の特別パッケージもすてきなので、贈り物にもぜひ。
※商品は全て税込価格。商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。
▼笹木 理恵プロフィール
飲食業界誌の編集を経て、2007年に独立。専門誌編集で培った経験を活かし、あらゆるジャンルの食をテーマに取材・執筆を行う。コンビニスイーツにも精通し、自宅で楽しむ日常的なグルメについて幅広く発信中。All About おうちグルメガイド。
(文:笹木 理恵（フードライター）)
