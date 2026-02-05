なにわ男子・西畑大吾が『マトリと狂犬』でクズ人間に!? 一皮むけた俳優としての魅力を再検証
なにわ男子・西畑大吾さんの主演ドラマ『マトリと狂犬』（TBS系）が、大きな話題を集めています。
西畑さんは、役作りのために金髪にイメージチェンジし、派手なアクションにも挑戦。新境地を切り開くドラマとなり、放送のたびに大反響を集めています。
同作は、コミックス『マトリと狂犬 ―路地裏の男達―』（秋田書店）が原作で、西畑さんは連続ドラマ単独初主演。細田善彦さん、向井理さんなど豪華な俳優が出演し、品川庄司の品川ヒロシさんが監督を務めています。
裏社会をリアルに描いたストーリーが面白く、主に麻薬を取り扱っているドラマです。日本における薬物汚染の闇を暴くアクション・エンターテインメント作品で、西畑さんは売れっ子子役から「薬物の売人」へ転落した梅沢恭之介を演じています。
西畑大吾がとんでもなく情けない役を演じている『マトリと狂犬』まず驚きなのが、バリバリの現役アイドルである西畑さんが、“クズ人間”といえる薬物の売人を演じているところです。初回の放送から格好いい場面は一度もなく、半グレ集団にボコボコにされ、制裁として汚物を飲まされる場面も。細田さん演じる麻薬取締官・黒崎徹にはいきなり殺されかけるなど、情けない姿ばかり披露しています。
第2話では半グレ集団と黒崎だけでなく、向井さん演じる警視庁薬物銃器対策課の警部補・葛城彰斗からも標的にされて大ピンチに。薬物の売人でありながら、「マトリと警察のダブルスパイ」も担当する地獄のような境遇となり、精神崩壊寸前まで追い込まれていきます。結局、葛城からもボコボコにされ、いまの時点ではいいところなしです。
多くの作品で格好いい役やかわいい役を演じてきた西畑さんにとって、『マトリと狂犬』で演じる梅沢はこれまでにない役になっています。「アイドル・西畑大吾」を封印して、新たな魅力を発揮しているところです。
細田善彦・向井理の演技も秀逸！ テンポ感がよく面白いドラマに西畑さんの演技はもちろんですが、作品自体もテンポ感がよく面白いドラマに仕上がっています。作中には、あまり民放ドラマでは描かれない、薬物で身を滅ぼすキャラクターたちが続々と登場。暴力シーンも多く、見ていてアドレナリンが出るようなドラマになっています。
西畑さんと対峙（たいじ）することが多い細田さんと向井さんの演技も秀逸です。演技派の2人が、狂犬と呼ばれるにふさわしい攻撃的でイケイケな役を熱演。イケオジの2人は西畑さんとのコンビネーションも良く、過激な作品ながら女性が見ても楽しめる仕上がりになっています。今後、マトリと警察のダブルスパイとなった梅沢が、どんな活躍をするのか注目すべきドラマです。
アイドル活動だけではない、俳優としても存在感のある「西畑大吾」今回意外性のある役を演じている西畑さんですが、なにわ男子の結成前から俳優として注目を集めていました。2011年に事務所に入所した西畑さんは、2014年にNHK連続テレビ小説『ごちそうさん』へ出演。異例の大抜てきとなり、杏さんが演じた主人公「め以子」の次男・西門活男を演じました。演技経験が少ない中でも、天真らんまんで食いしん坊の愛されキャラを熱演。人気キャラとなり、いきなり評価を得ることに成功します。
さらに、2016年にはNHK連続テレビ小説の『あさが来た』にも出演。その後も、人気ドラマ『教場』（フジテレビ系）では、警察学校の中に持ち込んではいけないものを受け渡す「調達屋」の樫村卓実を担当し、“ゲスい役”をしっかりと演じて話題を集めます。
そのほかには、時代劇の『必殺仕事人』（テレビ朝日系）、コメディー作品の映画『KAPPEI カッペイ』、ホラー作品の映画『忌怪島/きかいじま』、大作映画『劇場版ドクターX FINAL』などに出演。SixTONESの松村北斗さんとダブル主演を務めたドラマ『ノッキンオン・ロックドドア』（テレビ朝日系）では、探偵の片無氷雨を務め、鋭い着眼点と理論で事件を解明する知性派キャラを演じました。
西畑大吾の俳優としての魅力は？そんな西畑さんの俳優としての魅力は、演技力の幅の広さにあります。演じる役の理解度が高いのでどんな性格のキャラクターでもハマり、作品のジャンルを問わず自然と溶け込むことが可能。どんな役にもマッチする端正なビジュアルを持ち、時代劇からラブストーリー、裏社会モノまで対応できます。今回の『マトリと狂犬』を担当したことで、さらに演技の幅を広げるでしょう。
さて、『マトリと狂犬』での演技も楽しみですが、西畑さんは福本莉子さんとダブル主演を務める映画『時給三〇〇円の死神』の制作も発表されました。今秋全国公開の予定で、2人は本作が映画初共演。どんな作品に仕上がるのか期待できます。
2026年も、アイドル活動だけでなく俳優としての可能性もさらに広げそうな西畑さん。まずは、『マトリと狂犬』でどんな演技を見せてくれるのか、最後まで見届けましょう。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)