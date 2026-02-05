英×独の頂点が生んだ“究極のGTマシン”

ブラバス＝メルセデスAMGのチューナーというイメージは、もはや過去のものとなりつつあります。近年はポルシェやレンジローバー、さらにはロールス・ロイスまで手がけ、そのフィールドを大きく広げてきました。

そして今回、ついにイギリスの伝統ブランド「ベントレー」にまで手を伸ばし、究極のスーパーカーを完成させました。

【画像】超カッコいい！ これが900馬力の新「“4WD”クーペ」です！ 画像で見る（43枚）

今回発表されたブラバス900マスターピース・スーパーカーは、ベントレー「コンチネンタルGTスピード」および「GTCスピード」をベースに開発されたモデルです。

ブラバスはこの2台を、ラグジュアリーセグメントにおいて“英国の伝統”と“ドイツの精緻なエンジニアリング”を融合させた存在として位置付けています。

車名が出力性能を示すというのは、これまでのブラバス車と同じ流儀です。もちろん、このベントレーでも例外ではありません。

コンチネンタルGT／GTCスピードは、4リッターV8ツインターボにモーターを組み合わせたプラグインハイブリッドで、エンジン単体で最高出力600馬力、最大トルク800Nmを発生。システム全体では782馬力・1000Nmという驚異的なスペックを誇ります。

それでもブラバスは、さらなるパフォーマンスを追求しました。専用ターボチャージャーとオリジナル吸排気システムを組み合わせることで、エンジン単体で710馬力・900Nmを発揮。モーターを組み合わせることで、システム最高出力900馬力・最大トルク1100Nmへと引き上げられています。

この圧倒的なパワーは4WD（全輪駆動）システムによって路面へと余すことなく伝えられ、0-100km／h加速はわずか2.9秒。

みなぎる勢いのまま、最高速度は335km／hに到達します。なお、オープンモデルであるGTCスピードは、ボディ構造上の理由から最高速度は277km／hに制限されています。

名は体を表すように、ボディワークもまたブラバスらしい仕上がりです。ベントレー固有のスタイリングと世界観を損なわないギリギリのラインを保ちつつ、スポーツムードを高めるカーボン製エアロパーツを随所に採用。デザイン性だけでなく、エアロダイナミクス性能の向上にも貢献しています。

足もとを支えるのは、ブラバス・モノブロックZM“プラチナム・エディション”ホイール。全長4895mm×全幅1966mm×全高1397mm（GTスピード純正サイズ）というワイド＆ローなボディを、上品なディッシュ系デザインが力強く引き立てます。

車内は、完全オーダーメイドの「ブラバス・マスターピース・インテリア」へと生まれ変わりました。レザーやカーボン、アルカンターラがふんだんに使われ、無限ともいえるカラーパレットから、ユーザー好みに仕立てることが可能です。

価格はGTスピードが48万9200ユーロ（約7830万円）、GTCスピードが53万8800ユーロ（約8620万円）から。オプション装備や内装の仕立て次第では、さらに高額になる可能性もありますが、ベースモデルを大きく上回る性能と存在感を備えた、まさに“マスターピース”と呼ぶにふさわしい一台です。

※ ※ ※

そんなブラバス900マスターピース・スーパーカーに対し、SNSではさまざまな声が寄せられています。

「900馬力ってスゴすぎ」「もはや別次元」「見た目のオーラがヤバい」といった性能への驚きの声をはじめ、「高級感と迫力の両立がエグい」「只者じゃない感がある」とデザインや存在感を評価するコメントも目立ちました。

また、「一度でいいから乗ってみたい」「宝くじ当たったらコレ」「現実離れしてるけど憧れる」といった夢のクルマとしての反応も多く、価格の高さを理解したうえでも魅力を感じるユーザーが少なくない様子です。

その一方で、「カッコいいけど値段が桁違い」「ここまで来ると芸術作品」といった声もあり、まさに“見るだけで楽しい究極のスーパーカー”として、大きな注目を集めています。