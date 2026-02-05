「MLB The Show」の2026年度版で新スタジアムが公開

野球日本代表「侍ジャパン」は、3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）での連覇が期待されている。大会開催1か月前、MLB公式X（旧ツイッター）が日本に関する“新情報”を伝えると、海外ファンは大いに盛り上がった。

MLB公式Xは3日（日本時間4日）、米国で人気の野球ゲーム「MLB The Show」の2026年度版の映像と画像を添え、「これは激アツすぎる 『MLB The Show』へのWBC導入の一環として、出場する全20か国・地域のチームがゲームに登場します！」と紹介した。新たにプレーできるスタジアムに、侍ジャパンがプール予選を戦う東京ドームが実装されることになった。

これまではメジャー30球団の本拠地やマイナーリーグの球場でしかプレーできなかったが、東京ドームがお披露目されると「米国以外のファンにとってめちゃデカい」「やったああああ」「間違いない！ これは選手やファンにとってゲームチェンジャーだ」「これまでにない形で世界の野球に命を吹き込んでくれる。さあ、国際的なライバル対決を始めようぜ！」「WBCが独立したモードとして実装されるといいな」と海外野球ファンも興奮模様だ。

この投稿は日本時間未明にポストされた。同日の午後には侍ジャパンの“最後の1人”として、レッドソックス・吉田正尚外野手が選出されており、奇しくも日本に関する最新情報が同じ日に発表された形となった。

一方で権利などの関係からか、東京ドームの看板やロゴはリアルと異なり、「頑張ってください！」「必勝」などの“謎日本語”に。日本のファンからは「めっちゃ笑うwww」「広告があまりにもひどい」などと注目されている。（Full-Count編集部）