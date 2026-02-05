『ウィキッド』客室で宿泊＆スイーツを満喫！ ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町にコラボプラン登場
3月6日（金）に公開される映画『ウィキッド 永遠の約束』と、東京・紀尾井町にある”ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町”がコラボレーションしたステイプランが、3月6日（金）から5月31日（日）までの期間限定で登場する。
【写真】『ウィキッド』客室で楽しめるスイーツや持ち帰り可能グッズなど詳細一覧
■プラン限定のスペシャルスイーツも
今回登場する「WICKED：FOR GOOD STAY in Prince Gallery」は、『ウィキッド 永遠の約束』をイメージしたアイテムでデコレーションを施したコラボレーションルームで過ごすことができるプラン。部屋にはスペシャルスイーツを届けてくれるほか、スペシャル映像やプレゼントも用意される。
コラボレーションルームは、美しい緑や東京の景色を望める西向きの窓一面に、映画のメインビジュアルをあしらい、デイベッドにはふたりの魔女をイメージしたデコレーションが施されているのが特徴。
エルファバをイメージしたアイテムには、深い森で過ごすイメージで草木やキーアイテムであるほうきやエメラルドの小瓶、帽子などを用意。また、桜や蝶に加えてピンク色のドレスや華やかなボックス、パンプス、ティアラなどグリンダをイメージしたアイテムも空間を彩る。
さらに客室に届けられるプラン限定スペシャルスイーツ（紅茶付き）は、エルファバとグリンダを表現。スイーツプレートには、抹茶とピスタチオで仕上げたエルファバをイメージしたケーキ、グリンダのバブルをモチーフにした丸い飴細工にマスカルポーネクリームを絞ったスイーツ、そしてチョコレート製のイエローブリックロードがのっている。
窓の外に広がる東京の絶景と、ふたりの魔女をイメージした客室で、本プラン利用者限定のスペシャル映像とともにスイーツを楽しめる。
加えて、ステイプラン利用者限定で、持ち帰り可能な特典も用意。ユニバーサル・スタジオ・シンガポールで限定販売されているオリジナルキーチャームがプレゼントされるほか、本コラボレーション企画を記念した「プレミアムポストカード」も持ち帰ることが可能だ。
宿泊プラン「WICKED：FOR GOOD STAY in Prince Gallery」は、3月6日（金）から5月31日（日）まで開催。1日1室限定で予約は電話でのみ受付中。
