バイオハザードの「t-ウィルス」が渋谷PARCOで2/13から世界初公開!? 「龍肉」や「人工宇宙人」も展示される『THE AUTHENTIC OFFICE』は2/14が一般公開日

　バイオハザードの「t-ウィルス」が現実に？ 渋谷PARCOで最先端バイオアート展開催

　渋谷PARCOにて、LOM BABYによる『THE AUTHENTIC OFFICE』が2月13日から2日間限定で開催されます（一般公開は2/14のみ）。
　目玉は『バイオハザード』とコラボし、最先端技術で合成された「t-ウィルス」の世界初公開です。

　さらに“ペガサスのDNA”を配合したエナジードリンクや、万博で話題となった「龍肉」「人工宇宙人」も見逃せません。
　科学とアートが融合した衝撃の空間です。

　『バイオハザード』の象徴である「t-ウィルス」を最先端バイオテクノロジーにより合成。
　非病原性・不活化した「t-ウィルス」を厳重な管理体制のもと専用カプセルに保管し、渋谷PARCOで世界初公開いたします。
※本展示は科学的視点に基づいたフィクションであり、実在の「t-ウィルス」ではありません。

　渋谷を拠点に活動する LOM BABYのオフィス／ラボ（研究室）を2日間限定で渋谷PARCOに移設。

　“翼が生える成分(ペガサスのDNA)”配合のエナジードリンクや、

　万博で話題を集めた「龍肉」「人工宇宙人（DNAフィギュア）」など、

　LOM BABYの最新テクノロジーと美学を、制作・研究の現場そのものとして立ち上げます。
　AIからALife（人工生命）へ

　バイオ3Dプリンターの展示 [CYFUSE] / 人工細胞マテリアルのレプリカを公開

自律映像生成AI「ZQ」最新アップデートの体験 [東北新社]

　DNA×ブロックチェーンにより永遠の生命を与える装置 [PLUS ULTRA×$villain]

　and more… 「脳波を応用したAI」など近日公開

　LIVE
　Acidclank / 北村蕗
　[レセプション (招待制)]

展示詳細

　■展示名
　THE AUTHENTIC OFFICE
　ジ・オーセンティック・オフィス
　■会場
　渋谷PARCO [PBOX]
　〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町１５−１ 渋谷PARCO 10F
　■日程
　2026年2月13日（金）- 2月14日（土）
　2月13日（金）
　18:00 - 22:00　レセプション（招待制）
　2月14日（土）
　11:00 - 20:30　一般公開
(※記載時間は予定であり、当日までに変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。)

Official Collaboration

株式会社カプコン(CAPCOM CO., LTD.)

『バイオハザード』シリーズとは

　「バイオハザード」シリーズは、絶望的な状況から、武器やアイテムを駆使し生還していくサバイバルホラーゲームで、1996年に第1作を発売しました。
　登場から25年以上経過した今なお、世界中から高い支持を集めています。

　▽『バイオハザード』公式ポータルサイトはこちら
　URL：https://game.capcom.com/residentevil/ 
　権利表記：©CAPCOM

　株式会社カプコンについて　
　1983年の創業以来、ゲームエンタ−テインメント分野において数多くのヒット商品を創出するリーディングカンパニー。
　代表作として、「バイオハザード」、「モンスターハンター」、「ストリートファイター」、「ロックマン」、「デビル メイ クライ」などのシリーズタイトルを保有しています。
　本社は大阪にあり、米国、イギリス、ドイツ、フランス、香港、台湾およびシンガポールに海外子会社があります。
　https://www.capcom.co.jp/

　特別後援
　株式会社 東北新社
　アソビシステム株式会社
　協賛
　株式会社サイフューズ
　HAVNA株式会社
　$villain
　技術協力
　ツジカワ株式会社
　ツジカワ東京デザインセンター
　株式会社ヤマテ・サイン
　主宰
　Transeeds Inc.
　DIG SHIBUYA 2026イベント概要
　正式名称：DIG SHIBUYA 2026 (ディグシブヤ)
　開催日程：2026年2月13日(金)から2月15日(日)の3日間
　開催場所：渋谷公園通り周辺エリア 他
　参加費用：無料（ただし、一部のプログラムは有料）
　主催：SHIBUYA CREATIVE TECH実行委員会・独立行政法人日本芸術文化振興会・文化庁
　共催：渋谷区
　後援：一般財団法人渋谷区観光協会、一般社団法人渋谷未来デザイン

LOM BABYとは

「生命の誕生」をテーマに、アーティスト・エンジニア・科学者などのメンバーから構成されたサイエンスコレクティブ

　World Trade Center（ニューヨーク）での発表を皮切りに、LIQUIDROOM（東京渋谷）で個展を開催。Grand Palais（パリ）の展示では2日間で約4500人を動員。
　KDDIとのコラボレーションにより実現した大規模個展『LOM BABY_PLUS ULTRA』では、展示作品の全てが完売。会場である、GINZA 456 Created by　KDDIの最高来場者数と取引額を更新するなど、国内外で高い評価を得ています。
　また、国立新美術館で発表した「龍肉」が大きな反響を呼び、日本経済新聞など多数のメディアで特集。
　EXPO2025 大阪・関西万博では、万博公式ハイライトに選出されるという快挙を達成。
　世界的ビジネス誌『Forbes』が注目する「NEXT100」では、表紙・目次と共に特集掲載されるなど、注目のバイオアート集団として評価されています。

　LOM BABY
　https://lombaby.io
　Transeeds Inc.
　https://transeeds.com
　お問い合わせ
　https://transeeds.com/contact