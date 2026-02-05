【ミラノ（イタリア）５日＝大谷翔太】フィギュアスケート団体で６日の初日に出場する選手が５日に発表され、日本は女子ショートプログラム（ＳＰ）に坂本花織（シスメックス）、ペアＳＰに三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）、アイスダンスのリズムダンス（ＲＤ）に吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）を起用した。

８日までの３日間で争い、７日の男子ＳＰやフリーの出場選手は、それぞれ前日に発表される。

日本の最大ライバルで、２連覇を狙う米国は女子ＳＰに世界女王のアリサ・リュウ、アイスダンスＲＤには、世界王者のマディソン・チョック、エバン・ベーツ組とエースを投入してきた。

日本は初採用の２０１４年ソチ五輪から４大会連続の出場で、前回北京五輪は銅メダルから、ＲＯＣ（ロシア五輪委員会）のドーピング違反による繰り上げで初表彰台の銀メダルを獲得した。初の団体金メダルへ、日本スケート連盟の竹内強化部長は起用の理由として「団体戦初日の結果は、団体戦の最終結果に大きく影響します。そのため、TEAM JAPANのエースたちを中心とした布陣で臨むべく、これらの選手をSPに選考しました」と説明した。

◆フィギュアスケート団体 男女シングル、ペア、アイスダンスの４種目中３種目以上の出場枠を持つ国と地域で、国際スケート連盟の各種目ランク合計上位１０チームが参加。予選と決勝で選手を交代できる。ショートプログラム（ＳＰ）、リズムダンス（ＲＤ）で１位から１０位までに１０〜１点が与えられ、４種目の合計上位５チームがフリーの決勝へ。同じく１〜５位までに１０〜６点が与えられ、予選と決勝の合計で順位が決定する。