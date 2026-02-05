¡Ú »°ÁÒçýÆà ¡Û¡Ö2·î5Æü¤Ï¤Õ¤¿¤´¤ÎÆü¡×ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îà¥Þ¥Ê¥«¥Êá¼Ì¿¿¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Î²óÅú¿¿¤ÃÆó¤Ä¡Ú »°ÁÒ²ÂÆà ¡Û
ÇÐÍ¥¤Î»°ÁÒçýÆà¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎX¤Ë¡Ö¤Õ¤¿¤´¤ÎÆü¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤òº¤ÏÇ¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú »°ÁÒçýÆà ¡Û¡Ö2·î5Æü¤Ï¤Õ¤¿¤´¤ÎÆü¡×ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îà¥Þ¥Ê¥«¥Êá¼Ì¿¿¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Î²óÅú¿¿¤ÃÆó¤Ä¡Ú »°ÁÒ²ÂÆà ¡Û
çýÆà¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Æü2·î5Æü¤Ï¤Õ¤¿¤´¤ÎÆü¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤³¤³¤¾¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÅê¹Æ¡£¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î»ä¤¿¤Á¤È¡¢39ºÐ¤Î»ä¤¿¤Á¤òÅ½¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ëå¤Î²ÂÆà¤µ¤ó¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò2Ëç¡¢Åº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸þ¤«¤Ã¤Æº¸Â¦¤ËÅ½¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¤«¤ß¤Ê¤ê¾®ÁÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿Á°³Ý¤±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿ÁÐ»Ò¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢È±·¿¤Î°ã¤¤°Ê³°¤Ï¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£
¸þ¤«¤Ã¤Æ±¦Â¦¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎçýÆà¤µ¤ó¤È²ÂÆà¤µ¤ó¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊÂ¤Ó¤«¤é¤·¤ÆÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ¦¤âàº¸¤«¤é¡ÖçýÆà¤µ¤ó¢ª²ÂÆà¤µ¤ó¡×á¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢³Î¾Ú¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤É¤Á¤é¤¬¤É¤Á¤é¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦çýÆà¤µ¤ó¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ïà¤É¤Á¤é¤â¡¢º¸¤«¤é¡Ö¥Þ¥Ê¥«¥Ê¡×¤Ç¤¹áà±¦¤¬¥Þ¥Ê¤µ¤ó¡¢º¸¤¬¥«¥Ê¤µ¤óáàº¸¤¬çýÆà¤Á¤ã¤ó¤Ç±¦¤¬²ÂÆà¤Á¤ã¤óá¤Ê¤É¡¢²óÅú¤¬¿¿¤ÃÆó¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ïà²Ä°¦¤¤¤Î¤¬¥Þ¥Ê¤ÇÈþ¿Í¤Ê¤Î¤¬¥«¥Êá¤È¤¤¤¦µ»¤¢¤ê¤Ê²óÅú¤äà¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤á¤È¤¤¤¦ÁÇÄ¾¤Ê²óÅú¤â¤¢¤ê¡¢Æø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û