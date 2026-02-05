セブン‐イレブンに『豚ラーメン』限定登場…中華蕎麦とみ田監修 ワシワシ麺×濃厚豚骨醤油でガッツリ
セブン‐イレブン・ジャパンは、千葉県松戸市の「中華蕎麦 とみ田」が監修した新商品『セブンプレミアム 中華蕎麦とみ田監修 豚ラーメン』を、3日より全国のセブン‐イレブンで順次発売開始した。
【写真】『セブンプレミアム 中華蕎麦とみ田監修 豚ラーメン』調理前、調理後
「ガッツリ満足したい」「背徳感も楽しみたい」といった期待に応え、麺とスープに徹底的にこだわって開発したカップ麺。「ワシワシ食感」が楽しめる食べ応え抜群の麺にはガーリックを練り込み、噛むほどに旨味と香りが広がる満足感のある一杯とした。
スープは、豚のコクを中心に鶏・醤油・野菜を重ね、にんにくのパンチを存分に効かせた濃厚豚骨醤油に仕上げ、やみつきになるガツンとした味わいとなっている。
■「中華蕎麦 とみ田」とは…
「食を通して世界中のお客様にかけがえのないひと時を提供すること」を目指し、心を込めて誠心誠意、渾身の逸品を作り続ける。提供されるメニューは、代表の富田氏が、より良い一杯を追求し真摯に細部までこだわり抜き丁寧に生み出された逸品。こだわり抜いて磨き上げた超濃厚豚骨魚介スープは20時間以上じっくり煮込んだ凝縮スープで、濃厚なのにあっさりとした上品な味わい。自家製極太麺は、厳選した上質な国産小麦のみを使用し、特等粉クラスなど数種類をブレンド。小麦の甘みと粘りのある唯一無二の麺が楽しめる。
これまで数々の受賞歴があり、16店舗（2025年9月末にはタイ、ベトナムを含み20店舗予定）を展開する現在も、松戸本店では富田氏自らが厨房に立ち、一杯一杯こだわりと想いを込めて調理している。
■『セブンプレミアム 中華蕎麦とみ田監修 豚ラーメン』
価格：248円（税込267.84円）
発売日：2月3日（火）〜順次
販売エリア：全国
※数量限定
