「時が経ち、文庫化され、またちょっと不運に遭いました」　アンガールズ・田中の初エッセイが文庫化

文庫『ちょっと不運なほうが生活は楽しい』（田中卓志著／新潮社）が2026年3月2日に刊行される。

本作は2023年に発売されたアンガールズ・田中卓志のデビューエッセイ集の文庫版。「ベスト・エッセイ2022」に選出されたお母さんのお弁当の思い出を綴った「最高の食事」をはじめ、お笑いをはじめて意識した「いじめっ子とお笑いと」、相方である山根良顕との出会いを描いた「相方か友情か」、ぐだぐだになってしまったプロポーズ「結婚の条件」など、悲喜こもごものエピソードが満載。

また文庫版でしか読めない特典も充実。そのひとつとしてエピソード「建築士になる」を書き下ろし。2025年12月に二級建築士試験合格を発表された田中だが、その裏には苦労も、涙も、笑いもあって……。二級建築士試験に向けて奮闘する田中の姿がユーモラスに描かれた最新エッセイ。

加筆されたエッセイに加えて歌人・穂村弘との対談「『ジャンガジャンガ』という魔法」も特別収録。ふたりの出会い、お互いの印象、エッセイを書くテクニックなど、それぞれの分野で活躍するふたりが縦横無尽に話をくりひろげる。

本書の発売に合わせて田中は「時が経ち、文庫化され、またちょっと不運に遭いました」とコメントしている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）